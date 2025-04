Roche: investissement de 50 M$ aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - Roche va réaliser un investissement de 50 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.



Cet investissement permettra au groupe de renforcer son implantation aux États-Unis, avec 13 sites de production et 15 sites de R&D dans les divisions Pharmaceutique et Diagnostic.



Roche va renforcer son implantation actuelle de plus de 25 000 employés répartis sur 24 sites répartis dans huit États américains.



Cet investissement comprendra des développements dans le Kentucky, l'Indiana, le New Jersey, l'Oregon et la Californie.



Le groupe va construire en particulier une usine de fabrication de thérapie génique en Pennsylvanie, une nouvelle usine de fabrication pour la surveillance continue du glucose dans l'Indiana, un nouveau centre de R&D dans le Massachusetts et va réaliser l'expansion et la modernisation importantes des centres de recherche et développement pharmaceutiques et diagnostiques existants en Arizona, en Indiana et en Californie.



' Les investissements annoncés aujourd'hui soulignent notre engagement de longue date en faveur de la recherche, du développement et de la production aux États-Unis ', a déclaré Thomas Schinecker, DG du groupe Roche.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 254,700 CHF Swiss EBS Stocks -0,35%