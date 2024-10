Roche: forte hausse des vents, objectifs confirmés

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les ventes de la division Diagnostics ont augmenté de 5% au cours des neuf premiers mois, tandis que l'activité de base a progressé de 8% en raison d'une demande accrue de solutions immunodiagnostiques, pathologiques et moléculaires.

Les ventes de la division pharmaceutique ont augmenté de 7% au cours des neuf premiers mois. La forte croissance (9%) de l'activité de base a été stimulée par la forte demande pour les nouveaux médicaments destinés au traitement des maladies graves: Vabysmo (maladies oculaires graves), Phesgo (cancer du sein) et Ocrevus (sclérose en plaques) ont été les principaux moteurs de croissance du groupe.

(AOF) - Roche a vu ses ventes augmenter de 6% à taux de change constants (TCC) au cours des neuf premiers mois à 44,984 milliards de francs suisses, grâce à une "forte demande" pour (ses) médicaments et diagnostics. Il précise que hors produits liés au Covid-19, ses ventes ont même augmenté de 8% Au troisième trimestre, la hausse a atteint 9%, comme au deuxième trimestre. Le laboratoire pharmaceutique suisse souligne que ce succès lui permet de confirmer ses perspectives annuelles.

