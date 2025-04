Roche: essai non-concluant pour Ocrevus à dose élevée information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Roche rapporte qu'un essai de phase III comparant une dose élevée d'Ocrevus (ocrelizumab) en perfusion intraveineuse (IV) à la dose d'Ocrevus IV 600 mg actuellement approuvée chez les personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente (SEP-R), n'a pas atteint son critère d'évaluation principal.



En effet, l'essai n'a pas démontré de bénéfice supplémentaire en termes de ralentissement de la progression du handicap sur une période d'au moins 120 semaines de traitement.



Les taux de progression du handicap étaient faibles et cohérents avec ceux observés dans les précédentes études pivots d'Ocrevus IV 600 mg.



Roche indique que les résultats confirment que la dose actuelle d'Ocrevus IV 600 mg est optimale pour ralentir significativement la progression du handicap.







