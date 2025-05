Roche: données de long terme positives en cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Roche fait part de résultats finaux statistiquement significatifs de la survie globale de l'étude de phase III APHINITY, chez des personnes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce positif au récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2).



Après dix ans, le risque de décès a été réduit de 17% chez les patientes traitées par Perjeta, Herceptin et une chimiothérapie pendant un an en tant que traitement post-opératoire (adjuvant), par rapport à celles ayant reçu Herceptin, la chimiothérapie et le placebo.



'Une réduction de 21% du risque de décès a été observée dans le sous-groupe pré-spécifié de personnes atteintes d'une maladie ganglionnaire', ajoute Roche, qui présentera ces données jeudi, à un congrès de l'ESMO sur le cancer du sein.





