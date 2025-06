Roche: deux départs en retraite à la direction information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Roche fait part du prochain départ en retraite de Hans Clevers, responsable de la recherche et du développement précoce de Roche Pharma (pRED) depuis mars 2022 et membre du comité exécutif élargi.



'Bien qu'il quittera son poste actuel fin août, je suis reconnaissant qu'il continuera à diriger notre Institut de biologie humaine jusqu'à ce qu'un successeur soit désigné', précise Thomas Schinecker, le CEO du groupe de santé suisse.



Par ailleurs, Barbara Schädler, responsable de la communication de Roche et elle aussi membre de son comité exécutif élargi, prendra sa retraite à la fin de l'année. Leurs successeurs seront annoncés en temps voulu.







