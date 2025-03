Roche: des données positives présentées à la MDA information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Roche indique qu'il présentera de nouvelles données lors de la conférence de la Muscular Dystrophy Association (MDA), qui se tient du 16 au 19 mars à Dallas, à partir de son portefeuille neuromusculaire, dont 12 présentations orales et par affiches.



Selon lui, les nouvelles données quinquennales d'Evrysdi issues de l'étude SUNFISH ont montré une stabilisation continue de la fonction motrice dans une large population de personnes atteintes d'amyotrophie spinale (SMA) de type 2 ou 3.



Les données de deux ans d'Embark et l'analyse groupée des études 101, 102 et Endeavor ont démontré des améliorations cliniquement et statistiquement significatives dans les principales mesures de la fonction motrice chez les garçons atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).



'La pathologie musculaire mesurée par IRM a continué à favoriser généralement les Elevidys dans tous les groupes musculaires chez les garçons atteints de Duchenne jusqu'à deux ans', ajoute le laboratoire pharmaceutique suisse.





