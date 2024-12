Roche: des données de long terme positives dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Roche a dévoilé mardi des données de long terme encourageantes concernant Columvi et Lunsumio, ses deux traitements contre le lymphome, à l'occasion d'un congrès organisé aux Etats-Unis.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique suisse indique qu'après trois ans de suivi d'une étude de phase II, Columvi a atteint un taux de réponse complet de 40% chez les patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire qui avaient participé à l'essai.



Toujours selon ces résultats, la majorité des patients qui se trouvaient en rémission totale à la fin du traitement le demeuraient après deux ans.



Parallèlement, des données de long terme sur l'essai de phase II sur Lunsumio montrent, elles, que 64% des patients atteints d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire étaient encore en vie, ou n'avaient pas connu de progression de leur maladie, au bout de 45 mois de suivi.



Ces conclusions ont été présentées alors que se tient actuellement à San Diego (Californie) le congrès annuel de la Société américaine d'hématologie (ASH).





