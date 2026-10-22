Roche dépasse les attentes au troisième trimestre et confirme ses objectifs

Le géant pharmaceutique suisse Roche publie des ventes trimestrielles supérieures aux attentes du marché, soutenues par la croissance de ses principaux médicaments et la bonne tenue de son activité de diagnostic. Le laboratoire bâlois confirme ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Au troisième trimestre, Roche a enregistré un chiffre d'affaires de 16,13 MdsCHF, contre 14,92 MdsCHF un an plus tôt, soit une hausse de 8,1% sur un an. Par ailleurs, les ventes du groupe ont dépassé les prévisions, le chiffre d'affaires est au-dessus des 15,78 MdsCHF fixés par le consensus selon Bloomberg. A taux de change constants, les ventes progressent de 7%, illustrant la solidité de l'activité malgré les fluctuations monétaires qui pesaient depuis plusieurs mois.

La division pharmaceutique demeure le principal moteur de croissance du groupe, avec une progression de 8% à taux de change constants. Cette dynamique repose notamment sur les bonnes performances d'Ocrevus, traitement contre la sclérose en plaques, d'Hemlibra, destiné aux patients atteints d'hémophilie, et de Vabysmo, utilisé contre certaines maladies oculaires. À noter toutefois que les ventes de Xolair, médicament destiné au traitement de l'asthme et des allergies alimentaires, sont ressorties en deçà des attentes du marché.

De son côté, l'activité Diagnostics affiche une croissance de 5%, portée par la demande en équipements de laboratoire et en solutions de pathologie. Le groupe reste néanmoins confronté aux réformes tarifaires du système de santé chinois, qui continuent de peser sur cette division.

Roche confirme ses perspectives annuelles, tablant sur une croissance de ses ventes de l'ordre de 5% à taux de change constants et une progression de son bénéfice par action de base légèrement inférieure à 10%. Au-delà des performances commerciales, les actionnaires surveilleront les prochaines étapes du portefeuille de recherche et étudieront la proposition de nomination de Christophe Weber, ancien directeur général de Takeda, au conseil d'administration. L'assemblée générale se tiendra en mars 2027.