Roche: collaboration avec Broad Clinical Labs information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Roche annonce que Broad Clinical Labs va collaborer avec elle pour développer des applications innovantes fondées sur sa nouvelle technologie de séquençage de nouvelle génération, Sequencing By Expansion (SBX).



Le premier projet portera sur le séquençage du génome entier de nouveau-nés en soins intensifs et de leurs parents, afin d'améliorer le diagnostic des troubles génétiques. La technologie SBX promet un séquençage rapide, évolutif et rentable.



L'alliance explorera également ses capacités en séquençage ARN, notamment en cellules uniques.



Les deux partenaires visent à intégrer la génomique dans les soins cliniques de routine et à accélérer la médecine de précision.





