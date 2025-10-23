Roche: chiffre d’affaires en hausse de 2% sur neuf mois à près de 45,9 milliards CHF

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 2% sur neuf mois, à près de 45,9 milliards de francs suisses (49,5 milliards d'euros), porté notamment par ses activités pharmaceutiques aux Etats-Unis.

( AFP / ALEXANDRA BEIER )

Hors effets de changes, son chiffre d'affaires s'est accru de 7% compte tenu de la force du franc suisse, ses ventes progressant de 9% dans sa division pharmaceutique par rapport à la même période un an plus tôt et de 1% dans sa division spécialisée dans les produits de diagnostic, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il se situe légèrement en-deçà des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur 46 milliards de francs de chiffre d'affaires.

Pour l'ensemble de l'exercice, le numéro un mondial de l'oncologie table toujours sur une croissance "moyenne à un chiffre" de ses ventes hors effets de change, ce qui équivaut à environ 5%. Mais il a relevé son objectif de bénéfices par action. Il vise désormais une progression à "un chiffre élevé à faible à deux chiffres", contre une croissance à un "chiffre élevé" auparavant.

Sa croissance a notamment été soutenue par ses ventes aux Etats-Unis, son plus gros marché, où elles se sont montées à près de 18,8 milliards de francs dans sa division pharmaceutique, grimpant de 8% hors effets de change mais de 3% une fois converties en francs suisses.

Ses ventes y ont été soutenues par ses médicaments phares comme Xolair (asthme) ou Phesgo (cancer du sein) qui ont "plus que compensé" le déclin des ventes des traitements dont les brevets ont expiré, précise le communiqué.

En Chine, ses ventes ont également augmenté de 9%, portées notamment par Phesgo qui a été inclus dans la liste gouvernementale des traitements remboursés.