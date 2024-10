Roche: chiffre d'affaires en hausse de 2% sur neuf mois

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche a publié mercredi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu sur neuf mois, porté par ses nouveaux traitements, et a confirmé ses objectifs financiers pour 2024.

Pour la période allant de janvier à fin septembre, le groupe basé à Bâle a fait état d'une hausse de 2% de ses ventes à près de 45 milliards de francs suisses (48 milliards d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué, sa croissance se chiffrant à 6% hors effets de changes compte tenu de la force du franc suisse.

Sa division pharmaceutique, la plus importante en termes de contribution aux recettes, a vu ses ventes progresser de 7% hors effets de changes et de 3% une fois converties en francs suisses, à près de 34,2 milliards de francs, grâce à ses nouveaux traitements, comme Vabysmo pour des maladies oculaires.

Les ventes de sa division diagnostics se sont de leur côté accrues de 5%, mais ont stagné après conversion en franc, à 10,7 milliards de francs.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de francs, dont près de 34 milliards dans sa division pharmaceutique et 10,7 milliards dans les diagnostics.

Pour l'ensemble de l'exercice, le numéro un mondial de l'oncologie vise toujours une croissance moyenne à un chiffre de ses ventes à taux de changes constants.