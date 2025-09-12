 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Roche Bobois vise un chiffre d'affaires annuel stable
information fournie par AOF 12/09/2025 à 08:31

(AOF) - Dans un contexte de marché encore peu dynamique pour l'ameublement, Roche Bobois a publié au premier semestre un résultat net de 5,8 millions d'euros contre 8,1 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda du spécialiste de l'ameublement haut de gamme est stable à 36,7 millions d'euros. La marge d'Ebitda est de 17,8% contre 17,9%. Le chiffre d'affaires atteint 206,2 millions d'euros contre 204,4 millions d'euros.

La trésorerie disponible reste solide à 57 millions contre 54,9 millions au 31 décembre 2024. Le groupe est en situation de trésorerie nette positive de 17,8 millions d'euros au 30 juin 2025.

Pour la deuxième partie d'exercice, Roche Bobois anticipe des effets de change plus significatifs liés à l'évolution de la parité euro/dollar. Les hausses de prix réalisées aux États-Unis (en février et avril 2025) porteront leurs effets au second semestre pour compenser l'impact des droits de douanes sur les produits européens et limiter les impacts change. Le groupe confirme ainsi son dernier objectif pour l'exercice 2025 à savoir un chiffre d'affaires annuel stable et un EBITDA stable voire en léger repli par rapport à 2024.

Par ailleurs, le groupe Roche Bobois indique que les prochaines ouvertures en propre porteront sur la zone États-Unis/Canada (deux magasins en travaux à Austin et Las Vegas) et le Luxembourg. Roche Bobois poursuit en parallèle son rythme de 5 ouvertures annuelles de magasins en franchise (en Inde (Hyderabad ouvert en juillet 2025), Chine, Turquie et Japon). À noter enfin, Roche Bobois détient désormais 67% du capital de Shanghai Rock Castle en Chine (levée d'option réalisée, enregistrement en cours du transfert d'actions par l'administration chinoise).

Valeurs associées

ROCHE BOBOIS
32,800 EUR Euronext Paris +1,23%
