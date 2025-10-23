 Aller au contenu principal
Roche Bobois vers des ventes et un Ebitda stables ou en légère baisse en 2025
information fournie par AOF 23/10/2025 à 18:37

(AOF) - Roche Bobois a publié au troisième trimestre un chiffre d‘affaires de 93,2 millions d'euros, en baisse de 0,8% à changes constants. Le chiffre d'affaires 9 mois du spécialiste de l'ameublement haut de gamme ressort stable à 299,5 millions d'euros (+0,5% à changes constants et -0,4% à changes courants), en ligne avec les attentes de l'exercice. En termes de volume d'affaires, les prises de commandes des magasins en propre s'élèvent à 78,5 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 2,5% à changes constants par rapport à la même période l'an dernier.

Tenant compte des évolutions de change et des effets de la taxe douanière sur les produits européens importés aux Etats-Unis, compensés en partie par les hausses tarifaires opérées sur ce marché, le groupe anticipe désormais pour 2025 un chiffre d'affaires annuel et un Ebitda stables ou en léger repli par rapport à 2024, à changes courants.

Valeurs associées

ROCHE BOBOIS
36,6000 EUR Euronext Paris +0,55%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

