Roche Bobois : ventes encore en baisse au 3T, objectifs confirmés pour 2026

Le groupe d'ameublement Roche Bobois, confronté à une érosion continue de ses ventes dans un marché du meuble morose, a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 7,3 % au troisième trimestre, mais a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 86,5 millions d'euros pour les trois mois de juillet à septembre.

Cela s'inscrit "dans la tendance des trimestres précédents, dans un contexte économique toujours globalement incertain", a souligné dans un communiqué le groupe propriétaire de l'enseigne d'ameublement haut de gamme Roche Bobois et des magasins de canapés moyenne gamme Cuir Center, présents essentiellement en France.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint 274,2 millions d'euros, en repli de 8,4 % par rapport à la même période l'an dernier.

Roche Bobois précise qu'il "confirme ses attentes pour le second semestre, à savoir un chiffre d'affaires et un Ebitda (excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité) à des niveaux proches de ceux du premier semestre". Ils étaient alors respectivement de 187,8 millions d'euros et de 31,4 millions d'euros.

Au troisième trimestre en France, les ventes de la marque Roche Bobois ont totalisé 18 millions d'euros, plongeant de 15,2 % par rapport au même trimestre de 2025. Celles de l'enseigne Cuir Center sont restées stables, à 10,2 millions d'euros.

La zone Europe (hors France) "suit la même tendance", avec un chiffre d’affaires en baisse de 13,2 %, à 20,3 millions d'euros.

Celui de la zone États-Unis/Canada, en revanche, progresse de 1 % à changes courants (-0,2 % à changes constants), à 33,2 millions d'euros, tiré "par la bonne performance du Canada".

Roche Bobois précise par ailleurs "que les événements survenus le 17 octobre dernier n'ont eu qu'un impact très limité sur son activité globale, les perturbations étant restées principalement concentrées à Paris". "Un seul magasin a subi des dégâts matériels et a depuis rouvert ses portes", selon le groupe.