ROCHE BOBOIS : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026 : CHIFFRE D'AFFAIRES : 187,8 M EUR - EBITDA : 31,4 M EUR - RÉSILIENCE DU MODÈLE ET STRUCTURE FINANCIERE TOUJOURS SOLIDE

Paris, le 10 septembre 2026

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie ses résultats semestriels 2026. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire le 7 septembre 2026 et ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes, dont le rapport a été émis.

Dans un contexte de marché peu favorable pour l'ameublement haut de gamme, le Groupe publie un chiffre d'affaires de 187,8 M€, en repli de -8,9 % à changes courants (-7,3 % à changes constants). Comme attendu, cette baisse des volumes a pesé mécaniquement sur l'EBITDA, qui s'élève ainsi à 31,4 M€ au 30 juin 2026. Le taux de marge d'EBITDA reste élevé à 16,7%.

La capacité d'autofinancement reste solide et Roche Bobois SA affiche un free cash-flow [1] de 23,7 M€ (contre 25,3 M€ au 1 er semestre 2025). La trésorerie disponible [2] est de 48,1 M€ (vs. 46,8 M€ au 31 décembre 2025) et la trésorerie nette [3] est positive à 10,1 M€. Le modèle du Groupe continue à montrer sa résilience avec une structure financière très saine.

À fin août 2026, le volume d'affaires des magasins en propre est de 219,6 M€ (-8,1% à changes courants et -6,7% à changes constants). Le volume d'affaires total (y compris franchises et toutes enseignes confondues) est de 346,0 M€ à fin août 2026 contre 378,2 M€ à fin août 2025 (-8,5 % à changes courants et -7,3 % à changes constants).

Concernant la gouvernance, le Conseil de Surveillance a resserré le Directoire autour de 3 membres placés désormais sous la présidence d'Eric Amourdedieu (qui occupait le poste de Directeur Général de Roche Bobois SA et présent dans le Groupe depuis plus de 25 ans) avec la mission de poursuivre la stratégie du Groupe et de renforcer son efficience.

Pour la suite de l'exercice, dans un contexte toujours incertain, le Groupe anticipe au second semestre un chiffre d'affaires et un EBITDA à des niveaux proches de ceux du premier semestre.

Normes IFRS (en M€) 1 er semestre

2025 1 er semestre

2026 Ventes de marchandises 185,3 166,8 Redevances et autres services 20,9 20,9 Chiffre d'affaires 206,2 187,8 Marge brute sur vente de marchandises 61,6% 61,5% Ebitda courant 36,7 31,4 Marge d'EBITDA 17,8% 16,7% Résultat opérationnel courant 12,3 7,1 Résultat opérationnel 12,3 7,1 Résultat financier (5,1) (2,0) Charge d'impôts (1,5) (1,8) Résultat net 5,8 3,3

Bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes

Au terme de ce 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires de Roche Bobois SA s'élève à 187,8 M€, en repli de -8,9% à changes courants (-7,3% à changes constants)

Le taux de marge brute se maintient sur la période (61,5%) malgré le repli des volumes, tenant compte d'un remboursement de 1,5 M€ des droits de douane (acquittés en 2025 aux Etats unis et remboursés en 2026 à la suite de la décision de la Cour Suprême).

Dans un contexte moins favorable, le Groupe a activé la flexibilité de son modèle à charges variables pour ajuster ses coûts à la baisse. Les charges externes baissent sur la période de -5,7 % (à 47,3 M€) tandis que les charges de personnel ont été réduites de -7,1% (à 42,7 M€). L'effectif total du groupe s'établit à 1 074 au 30 juin 2026 contre 1 153 au 30 juin 2025.

L'EBITDA est de 31,4 M€ au 30 juin 2026 (contre 36,7 M€ au 30 juin 2025), avec une marge d'EBITDA de 16,7%. Le repli a été plus particulièrement marqué en Europe, notamment lié aux sous performances du Royaume-Uni, de l'Espagne et de l'Italie. De son côté, Cuir Center affiche une croissance à deux chiffres de son EBITDA démontrant la force de son modèle dans le segment milieu de gamme.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (23,5 M€), le résultat opérationnel courant s'élève à 7,1 M€ (vs 12,3 M€ au 30 juin 2025).

Le résultat financier s'améliore à (2,0) M€ au 30 juin 2026 contre (5,1) M€ au 30 juin 2025 (pénalisé l'an dernier par des pertes de changes). Après prise en compte de l'impôt de (1,8) M€, le résultat net s'établit à 3,3 M€.

Un modèle économique résilient avec une structure financière saine

Les capitaux propres s'élèvent à 89,0 M€ au 30 juin 2026, à comparer à 94,6 M€ au 31 décembre 2025, incluant les rachats d'actions (1,5 M€) et la distribution de dividendes (8,1 M€).

La marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts reste solide à 31,4 M€ au 30 juin 2026 contre 34,3 M€ au 30 juin 2025.

Les flux de trésorerie opérationnels sont stables à 30,1 M€ au 30 juin 2026 contre 30,7 M€ au 30 juin 2025, incluant une consommation de BFR très faible sur la période de (0,2) M€ qui s'explique notamment par une hausse des acomptes clients (la variation de BFR était de (4,0) M€ au 30 juin 2025).

Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement s'élèvent à (6,4) M€ au 1 er semestre 2026 (dont 1,5 M€ de rachats d'actions) à comparer à (5,4) M€ au 1 er semestre 2025. Ils intègrent les capex correspondants au rachat du magasin Cuir Center de Nantes, le transfert du magasin de Reims, ainsi que des travaux de rénovation de magasins du réseau.

Ainsi le free cash-flow [4] est de 23,7 M€ (il était de 25,3 M€ au 30 juin 2025).

Les flux de financement s'élèvent à (23,3) M€ au 30 juin 2026 intégrant (16,9) M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS16), (2,4) M€ de service de la dette et (4,0) M€ d'emprunts nets [5] .

La trésorerie disponible [6] reste solide à 48,1 M€ (contre 46,8 M€ au 31 décembre 2025), avec une trésorerie nette [7] positive de 10,1 M€.

Perspectives 2026

À fin août 2026, les magasins en propre affichent un volume d'affaires cumulé de 219,6 M€ contre 239,0 M€ à la même période l'an dernier (soit -8,1 % à changes courants et -6,7% à changes constants). Le volume d'affaires cumulé total (y compris franchises et toutes enseignes confondues) est de 346,0 M€ à fin août 2026 contre 378,2 M€ à fin août 2025 (-8,5% à changes courants et -7,3% à changes constants).

Roche Bobois rappelle qu'elle disposait d'un portefeuille de commandes restant à livrer [8] de 122,7 M€ au 30 juin 2026, au même niveau qu'au 31 décembre 2025 (il était de 133,1 M€ au 30 juin 2025).

Pour la suite de l'exercice, dans un contexte toujours incertain, le Groupe anticipe au second semestre un chiffre d'affaires et un EBITDA à des niveaux proches de ceux du premier semestre.

Sur le plan du développement, le Groupe confirme ses prochaines ouvertures en propre à Porto et au Luxembourg et poursuit en parallèle son rythme d'ouvertures de magasins en franchise (en Chine, Turquie, Mexique et Cuir Center en France).

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Roche Bobois SA annonce avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2026. Il est par ailleurs transmis à l'Autorité des Marchés Financiers. Il peut être consulté sur le site en cliquant sur ce lien .

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026, jeudi 22 octobre 2026 après bourse

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 336 magasins (au 30 juin 2026), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 06 19 37 55 31/ sboni@actus.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre « Facteurs de risque » du document d'enregistrement universel.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

Tableau de réconciliation EBITDA/résultat opérationnel courant

en M€ 30/06/2025 30/06/2026 Résultat opérationnel courant 12,3 7,1 Frais d'ouverture magasins - 0,1 Dotations aux amortissements et dépréciation des immobilisations 24,2 23,5 Paiements en actions y compris forfait social (AGA) 0,1 0,7 EBITDA courant 36,7 31,4

[1] Free cash-flow = Flux de trésorerie générés par l'exploitation - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

[2] Hors concours bancaires courants

[3] Trésorerie brute – dettes financières brutes (hors dettes locatives IFRS 16)

[4] Flux de trésorerie générés par l'exploitation - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

[5] Emission d'emprunts - Remboursements des dettes financières

[6] Hors concours bancaires courants

[7] Trésorerie brute – dettes financières brutes (hors dettes locatives IFRS 16)

[8] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer