Roche Bobois prévoit un 2e semestre stable dans un contexte incertain

Dans un contexte de marché peu favorable pour l'ameublement haut de gamme, Roche Bobois publie un chiffre d'affaires de 187,8 millions d'euros au 1er semestre, en repli de 8,9% à changes courants (-7,3% à changes constants). Comme attendu, cette baisse des volumes a pesé mécaniquement sur l'EBITDA, qui s'élève ainsi à 31,4 MEUR sur cette période. Le taux de marge d'EBITDA reste élevé à 16,7%.

Le repli de l'EBITDA a été plus particulièrement marqué en Europe, notamment lié aux sous performances du Royaume-Uni, de l'Espagne et de l'Italie.

Le taux de marge brute se maintient sur la période (61,5%) malgré le repli des volumes, tenant compte d'un remboursement de 1,5 MEUR des droits de douane (acquittés en 2025 aux Etats unis et remboursés en 2026 à la suite de la décision de la Cour Suprême).

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (23,5 MEUR), le résultat opérationnel courant s'élève à 7,1 MEUR au 1er semestre 2026 (vs 12,3 MEUR 1er semestre 2025).

Après prise en compte de l'impôt de -1,8 MEUR, le résultat net s'établit à 3,3 MEUR.

La capacité d'autofinancement reste solide selon le spécialiste mondial du mobilier design haut de gamme qui affiche un free cash-flow de 23,7 MEUR sur ce semestre (contre 25,3 MEUR au 1er semestre 2025). La trésorerie disponible est de 48,1 MEUR (vs. 46,8 MEUR au 31 décembre 2025). La trésorerie nette est positive à 10,1 MEUR.

Pour la suite de l'exercice 2026 en cours, dans un contexte toujours incertain, Roche Bobois anticipe au 2e semestre un chiffre d'affaires et un EBITDA à des niveaux proches de ceux du 1er semestre.