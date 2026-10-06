ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE SEPTEMBRE 2026

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

SEPTEMBRE 2026

À LA UNE

OUVERTURE DE ROCHE BOBOIS PORTO (MAGASIN EN PROPRE)

Roche Bobois poursuit son développement au Portugal avec l'ouverture d'un nouveau magasin à Porto. D'une superficie de 400 m², ce nouveau showroom bénéficie d'un emplacement privilégié sur l'Avenida da Boavista, l'un des principaux axes de la ville, reconnu pour sa forte visibilité et la présence de nombreuses marques haut de gamme. Cette nouvelle adresse vient ainsi renforcer la présence de Roche Bobois dans ce pays, où elle est présente depuis 1998 avec un magasin à Lisbonne.

EN BREF

FINE ARTS PARIS 2026

Roche Bobois a le plaisir de renouveler son partenariat avec Fine Arts Paris. L'édition 2026, qui s'est déroulée du 19 au 23 septembre a réuni une centaine de galeries internationales. Dans le cadre prestigieux du Grand Palais, Roche Bobois a aménagé l'espace VIP situé sur le balcon d'honneur. La marque a présenté cette année la réédition d'une icône du design, le fauteuil Ovalia, ainsi que plusieurs pièces emblématiques, comme les canapés et fauteuils Bubble. Ce rendez-vous incontournable représente une occasion unique Roche Bobois d'être visible auprès d'un public averti de collectionneurs, décorateurs et professionnels du marché mondial de l'art.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

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