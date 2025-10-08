ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE - SEPTEMBRE 2025

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

SEPTEMBRE 2025

À LA UNE

Rapport Développement Durable 2024

Roche Bobois a publié son rapport Développement Durable pour l'année 2024. Ce document illustre l'engagement de la marque en faveur d'une croissance plus responsable et d'une gestion durable de ses activités. Parce que la responsabilité environnementale et sociétale est au cœur de ses priorités, Roche Bobois fait de ce sujet un axe essentiel de sa stratégie et de son développement. On y retrouve une présentation du Groupe et de ses métiers, mais aussi la feuille de route en matière de développement durable, les initiatives concrètes déjà mises en place et les résultats obtenus au cours de l'année 2024.

EN BREF

Salon Nautique de Gênes 2025

Pour son édition 2025, le prestigieux Salon Nautique de Gênes en Italie a choisi Roche Bobois pour aménager son espace Business Lounge. Après une première collaboration en 2024, Roche Bobois renouvelle son partenariat avec cet évènement, rendez-vous incontournable pour les acteurs du marché nautique international comme pour les passionnés de bateaux. L'aménagement de l'espace Business Lounge et de sa terrasse ; qui offre une vue spectaculaire sur le port de plaisance ; permet aux visiteurs internationaux de profiter d'une expérience unique de ‘French Art de Vivre', faite de savoir-faire, de design et de confort.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

