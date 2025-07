ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE - JUIN 2025

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

OUVERTURE D'UN NOUVEAU MAGASIN À HERBLAY (EN PROPRE )

Roche Bobois a ouvert un nouveau magasin en propre, dans la zone commerciale de la Patte d'Oie d'Herblay située au Nord-Ouest de Paris. Idéalement situé sur un axe majeur, ce nouveau magasin émerge parmi un environnement très dense, grâce à un bâtiment indépendant et à une architecture remarquable, qui lui confèrent une visibilité de premier ordre. Les collections de la marque sont exposées sur trois niveaux d'une superficie totale de 760 m².

THE PENINSULA PARIS

Roche Bobois aménage la spectaculaire terrasse parisienne de l'hôtel THE PENINSULA PARIS. Pour la saison estivale, l'iconique canapé Mah Jong habille de ses couleurs acidulées le rooftop « Golden Hour » offrant une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2024), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

