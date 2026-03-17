ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE FEVRIER 2026

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

FEVRIER 2026

À LA UNE

OUVERTURE ROCHE BOBOIS LAS VEGAS (en propre)

Roche Bobois poursuit son développement aux États- Unis avec l'ouverture d'un nouveau magasin à Las Vegas, au coeur de Downtown Summerlin, l'un des quartiers les plus dynamiques et prisés de la ville. Le magasin bénéficie d'un emplacement stratégique au sein d'un pôle commercial et de loisirs majeur, offrant une visibilité remarquable et un flux constant de visiteurs. Cette nouvelle ouverture renforce la présence de la marque sur la côte Ouest et illustre son ambition de consolider son réseau dans les zones à fort potentiel aux États-Unis.

EN BREF

PENINSULA PARIS

À Paris, à deux pas des Champs-Élysées, l'hôtel Peninsula Paris a confié à Roche Bobois l'aménagement de trois de ses terrasses, ouvertes sur la tour Eiffel et les toits de la capitale. Dans ce cadre exceptionnel, une sélection de pièces emblématiques Roche Bobois — dont l'iconique canapé Bubble et la table Rio Ipanema — prend place au sein de bulles transparentes offrant une vue unique sur les toits de Paris.

PRIX TOP OF DESIGN 2026 PAR MARIE CLAIRE MAISON

Roche Bobois a reçu le prix TOP OF DESIGN 2026 dans la catégorie CANAPE, avec le modèle Script, signé Sacha Lakic. Décerné par Marie Claire Maison, le prix TOP OF DESIGN met à l'honneur des meubles et objets dont l'excellence reflète un savoir-faire d'exception. Ce prix récompense des créations uniques, qui incarnent un design haut de gamme en parfaite harmonie avec l'univers du magazine. Orchestré sous la direction de la rédactrice en chef du magazine Marie Claire Maison, Anne Desnos, le jury de TOP OF DESIGN est composé de plusieurs experts issus de la sphère design.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs

Anne-Pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr / 01 53 67 36 72

Relations Presse

Serena BONI

sboni@actus.fr / 06 19 37 55 31