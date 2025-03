ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE FEVRIER 2025

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

FÉVRIER 2025

PENINSULA PARIS & ROCHE BOBOIS

Le prestigieux hôtel Peninsula Paris a choisi Roche Bobois pour aménager sa spectaculaire terrasse parisienne. L'iconique canapé Bubble et la table Aqua y prennent place, installés au coeur de deux bulles transparentes offrant une vue unique sur la Tour Eiffel et les toits de Paris.

BONHAMS CARS, GRAND PALAIS

Roche Bobois est le partenaire de Bonhams|Cars à l'occasion de sa prestigieuse vente d'automobiles de collection « Les Grandes Marques du Monde » organisée au Grand Palais à Paris, du 4 au 6 février 2025.

Deux jours d'expositions publiques et une journée de vente aux enchères célèbrent plus d'un siècle d'innovation et d'excellence dans le domaine de l'automobile d'exception. Roche Bobois a été choisi pour l'aménagement du salon VIP, qui réunit les collectionneurs venus du monde entier.

METROPOLITAN OPERA NEW YORK

Roche Bobois est fier de contribuer à la rénovation de l'historique salon Keebler J. Straz au Metropolitan Opera House de New York.

En collaboration avec ELLE Décor et le cabinet de design d'intérieur Gachot Studios, le salon a été repensé pour rendre hommage à ses caractéristiques architecturales historiques tout en adoptant un style contemporain et sophistiqué.

Ce projet marque la deuxième collaboration de Roche Bobois pour l'aménagement de salons du Lincoln Center de New York et renforce l'engagement de la marque à célébrer l'art, le patrimoine et l'innovation partout dans le monde.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2024), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

