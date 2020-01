ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE DECEMBRE 2019

Autre actualité



JOANA VASCONCELOS POUR ROCHE BOBOIS AU PEREZ ART MUSEUM, MIAMI

A l'occasion de Art Basel Miami, foire internationale d'art contemporain, Roche Bobois a eu le plaisir de présenter au Perez Art Museum six pièces uniques réalisées par Joana Vasconcelos. Artiste portugaise de renommée internationale, sa créativité questionne la place de la femme dans le monde contemporain en mettant à l'honneur les traditions artisanales et les savoir-faire portugais.



Joana Vasconcelos s'est ainsi appropriée six modèles de la marque en leur imprimant son identité et ses intentions artistiques. Les six pièces - deux chaises Ava, les fauteuils Lady B et Nuage, les tables basses Sismic et Cute Cut ainsi qu'une composition de l'iconique canapé Mah Jong - ont ensuite été exposées du 3 au 8 décembre au showroom Roche Bobois de Miami, au coeur du Design District. Les pièces sont disponibles à la vente et l'intégralité des fonds récoltés sera reversée à la fondation Joana Vasconcelos, organisme caritatif qui a pour objectif la promotion et le développement de l'art au travers de projets éducatifs.