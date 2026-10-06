ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE AOUT 2026

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

AOUT 2026

À LA UNE

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS ATLANTA (MAGASIN FILIALE)

Roche Bobois poursuit le développement de son réseau aux États-Unis avec le transfert de son showroom à Atlanta, en Géorgie, au sein de Buckhead Village, l'une des principales destinations de shopping et d'art de vivre haut de gamme de la ville. Bénéficiant d'un emplacement stratégique sur une artère à forte fréquentation, au cœur d'un environnement réunissant de prestigieuses enseignes de luxe, ce nouveau showroom de 400 m² offre à Roche Bobois une visibilité renforcée auprès d'une clientèle à fort pouvoir d'achat. Cette ouverture constitue une étape supplémentaire dans le renforcement de la présence de Roche Bobois sur le marché américain.

EN BREF

« Lion's Corner Roche Bobois » à Lisbonne

A l'occasion du 120 ème anniversaire du Sporting Clube de Portugal, Roche Bobois a été sélectionné pour aménager deux nouveaux espaces au sein du stade José Alvalade XXI, résidence officielle du club à Lisbonne. Dans le cadre de cette collaboration, Roche Bobois a signé l'aménagement du « Lion's Corner Roche Bobois », un espace lounge d'environ 280 m², ainsi qu'un espace exclusif au sein du musée officiel du Sporting CP. Près de 150 pièces parmi les plus emblématiques de la marque y sont présentées, revêtues des couleurs distinctives du club, l'un des plus emblématiques du Portugal. Cette collaboration est une occasion unique de rapprocher le monde du sport et du design offrant une expérience exceptionnelle aux visiteurs.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

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