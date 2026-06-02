 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ROCHE BOBOIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
information fournie par Actusnews 02/06/2026 à 17:45

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF

Paris, 2 juin 2026

Dénomination sociale de l'émetteur : RBO

Nature des titres : ISIN FR FR0013344173

Date Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote théoriques Nombre total de droits de vote exerçables
31 mai 2026 10 134 323 17 915 161 17 811 303

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x25qlMiXZ2nKl22daJWXm5OYZmpplJbJaGqZx5JwZMuWaWuTlptnbJyWZnJpmW5s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98496-cp_roche-bobois_ddv_mai2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

ROCHE BOBOIS
25,200 EUR Euronext Paris -1,18%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre de la Santé Stéphanie Rist le 27 mai 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le gouvernement tente de relancer la "grande cause" de la santé mentale
    information fournie par AFP 02.06.2026 18:04 

    Elle a beau être la "grande cause" nationale depuis plus d'un an, la santé mentale souffre toujours, de l'avis général, d'un manque d'avancées concrètes. Le gouvernement promet désormais de relancer le dossier. "Le sujet a gagné en visibilité, en légitimité, (mais) ... Lire la suite

  • Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor à Neuilly-sur-Seine, le 22 mai 2025 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Thomas SAMSON )
    PPDA visé par deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:48 

    L'ex-présentateur Patrick Poivre d'Arvor, déjà mis en examen en décembre 2023 pour viol, est l'objet de deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle, a indiqué mardi à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de RTL. "Je vous confirme que deux ... Lire la suite

  • L'ex-patron de l'Office français de répression du trafic de stupéfiants, François Thierry, arrive au tribunal de Bordeaux pour le dernier jour de son procès pour complicité de trafic de stupéfiants, le 31 mars 2026 en Gironde ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Sept tonnes de drogue en plein Paris : condamnation définitive pour l'ex-chef des stups
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:47 

    L'ex-patron de l'Office français de répression du trafic de stupéfiants, condamné en mars à un an de prison avec sursis pour complicité dans l'acheminement, en plein Paris, de sept tonnes de cannabis en 2015, n'a pas fait appel, rendant sa condamnation définitive, ... Lire la suite

  • Des écrans à la Bourse de Londres le 28 avril 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:45 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par l'enthousiasme des investisseurs autour de l'IA et des semi-conducteurs, qui éclipse les incertitudes géopolitiques. Paris a pris 0,77%, Francfort 0,48% et Londres 0,33%. Milan a gagné 1,61%. Euronext ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
63,1 -43,56%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
Pétrole Brent
95,53 +0,29%
HAFFNER ENERGY
0,299 -8,56%
2CRSI
58,45 +1,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank