ROCHE BOBOIS : EXCELLENTS RÉSULTATS EN 2022 - FORTE PROGRESSION DE L'EBITDA ET SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE

Chiffre d'affaires record : 408,6 M€ (+22,3%)

Forte progression de l'EBITDA courant : 83,2 M€ (+27,7%) soit une marge d'EBITDA de 20,4% (vs. 19,5% en 2021)

Résultat net part du Groupe : 31,3 M€ (+66,8%)

Forte progression de la marge d'autofinancement : 84,4 M€ (+31,6%)

Trésorerie nette positive (hors dettes locatives IFRS16) : 64,9 M€

Proposition de distribution de dividendes de 2,25 € / action (soit le double par rapport à 2021)

Paris, le 23 mars 2023 - ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2022. Les comptes, arrêtés par le Directoire du 20 mars 2023, sont audités et les rapports sont en cours d'émission.

Roche Bobois clôture un excellent exercice 2022. Le Groupe délivre une performance économique remarquable illustrée par une progression historique du chiffre d'affaires annuel à 408,6 M€ (+22,3%) et de l'EBITDA courant [1] à 83,2 M€ (+27,7%). La situation financière du Groupe reste toujours très solide avec une génération de trésorerie liée à l'activité de 66,1 M€ et une situation de trésorerie nette positive [2] (hors dettes locatives) de

64,9 M€. Roche Bobois proposera à la prochaine Assemblée Générale un dividende de 2,25 € par action pour l'exercice 2022 (sachant qu'un acompte sur dividende de 1,0 € par action a déjà été versé aux actionnaires en décembre 2022).

Normes IFRS (en M€)

données auditées 2021 2022 Var. % 2022/2021 Vente de marchandises 293,0 362,5 +23,7% Redevances et autres services 41,0 46,0 +12,5% Chiffre d'affaires 334,0 408,6 +22,3% Marge brute sur vente de marchandises 59,6% 60,1% +0,5 pts Ebitda courant 1 65,2 83,2 +27,7% Marge d'EBITDA courant 19,5% 20,4% +0,9 pts Résultat opérationnel courant 28,2 43,9 +55,7% Résultat opérationnel 28,2 43,9 +55,7% Résultat financier (1,8) (1,7) - Charge d'impôts (7,6) (10,9) - Résultat net Part du Groupe 18,7 31,3 +66,8%

Performance économique remarquable en 2022

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 408,6 M€ contre 334,0 M€ au 31 décembre 2021, en hausse de +22,3% (+17,4% à taux de changes constants), avec une croissance d'activité visible sur toutes les zones géographiques en particulier sur les zones Royaume-Uni et États-Unis/Canada.

La marge brute progresse en valeur de +43,3 M€ à 218,0 M€ au 31 décembre 2022, grâce à un effet volume et au mix géographique (hausse de la zone États-Unis/Canada). Le taux de marge brute du Groupe ressort à 60,1% au 31 décembre 2022 contre 59,6% au 31 décembre 2021.

Les charges externes restent maîtrisées et s'élèvent à 98,7 M€ contre 75,4 M€ au 31 décembre 2021 (+31,0%). La hausse s'explique essentiellement par la forte croissance des dépenses de publicité, (+9,5 M€), voulue par le Groupe pour renforcer sa présence sur ses marchés principaux, le transport de marchandises lié à la croissance des volumes (+3,7 M€), la hausse des dépenses de fonctionnement des magasins et de certains frais centraux (honoraires designers, formation, infrastructures informatiques...).

Les charges de personnel progressent de +6,5 % à 78,0 M€ M€ au 31 décembre 2022 (contre 73,3 M€ au 31 décembre 2021) sous l'effet de l'augmentation des commissions sur les ventes et du renforcement des équipes logistiques et administratives aux États-Unis. Á noter que les charges de personnel incluent également une charge d'AGA (plan d'actions gratuites) de 2,2 M€ (contre 3,4 M€ en 2021).

L'EBITDA courant [3] est en très forte progression de +27,7% à 83,2 M€ contre 65,2 M€ au 31 décembre 2021 (+22,5% à changes constants) compte tenu des très fortes progressions de l'EBITDA des zones États-Unis / Canada (+43,6%) et de la zone Royaume-Uni (+59,1%). Le taux de marge d'EBITDA s'élève à 20,4% (contre 19,5% au 31 décembre 2021). Les États-Unis/Canada sont le 1 er contributeur à l'EBITDA du Groupe (marge d'EBITDA de 26,0%).

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (36,7 M€), le résultat opérationnel ressort en très forte hausse à 43,9 M€ au 31 décembre 2022 (+55,7%) contre 28,2 M€ au 31 décembre 2021.

Après prise en compte du résultat financier (-1,7 M€) et de l'impôt (-10,9 M€), le résultat net part du Groupe s'élève au 31 décembre 2022 à 31,3 M€ contre 18,7 M€ au 31 décembre 2021, en très forte croissance de +66,8%.

Forte progression de la marge d'autofinancement et cash-flows très solides – Trésorerie nette positive de 65 M€

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres ressortent à 93,9 M€ contre 83,4 M€ au 31 décembre 2021.

La marge d'autofinancement avant coût de l'endettement financier ressort en forte hausse de +20,3 M€ pour s'établir à 84,4 M€ contre 64,1 M€ sur l'exercice 2021.

Dans un contexte de forte croissance d'activité, le BFR impacte la génération de cash de (5,8) M€ au 31 décembre 2022 compte tenu de la croissance temporaire des stocks de contremarques en cours de livraison à la date de clôture, notamment aux États-Unis/Canada (+9,2 M€). Depuis la clôture, les stocks sont revenus à un niveau plus normatif compte tenu des livraisons soutenues des premiers mois de l'exercice.

Les flux de trésorerie générés par l'exploitation restent d'un niveau très solide à 66,1 M€ et permettent de couvrir les investissements significatifs de l'exercice (18,2 M€) avec en particulier les transferts des magasins de Boston (USA), Milan (Italie), Madrid (Espagne), les ouvertures et rénovations de magasins et les évolutions de périmètre (intégration de trois magasins franchisés au États-Unis) ainsi qu'une forte hausse des dividendes versés (19,8 M€ en 2022 contre 4,9 M€ en 2021).

Le Groupe a également réduit ses dettes auprès des banques de 5,6 M€ au cours de l'exercice 2022. Au 31 décembre 2022, le Groupe affiche une trésorerie disponible de 76,0 M€ (contre 84,3 M€ au 31 décembre 2021), après versement d'un dividende de près de 20 M€. Hors dettes locatives (liées à l'application de la norme IFRS16) de 155,2 M€, Roche Bobois affiche une trésorerie nette [4] positive de 64,9 M€ (contre 67,6 M€ au 31 décembre 2021).

Proposition de dividende de 2,25 € par action pour l'exercice 2022 (soit le double de l'exercice 2021)

Au vu de ces excellents résultats 2022, il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira en juin 2023, la distribution d'un dividende de 2,25 € par action au titre de l'exercice 2022, ce qui représente près des 2/3 du résultat net de l'année. Roche Bobois SA rappelle qu'en anticipation de ces très bons résultats, elle avait déjà procédé à un acompte sur dividende de 1 € par action (versé le 6 décembre 2022).

Stratégie d'intégration ciblée et poursuite de l'accélération à l'international : 20 nouveaux magasins en propre dès 2023

À fin décembre 2022, Roche Bobois SA compte 333 magasins dont 255 magasins Roche Bobois (dont 110 en propre et 145 en franchise) et 78 magasins Cuir Center (dont 19 en propre et 59 en franchise).

Sur l'exercice 2023, Roche Bobois SA vise une solide dynamique d'ouvertures aux États-Unis puisque 4 magasins en propre sont actuellement en travaux à Palm Desert (Californie), Naples (Floride), Short Hills (New Jersey) et Denver (Colorado) et qu'un 5 ème devrait également ouvrir fin 2023 en Californie à Westlake – Thousand Oaks en Californie.

En France, Roche Bobois ouvrira également 1 magasin en propre à Nice (place Massena) et 1 magasin en propre à Bâle en Suisse.

Le Groupe rappelle également l'évolution à venir du périmètre avec l'intégration des 13 magasins franchisés (12 dans la partie Nord de la France et 1 en Bretagne) [5] . Au total, Roche Bobois SA comptera 20 nouveaux magasins en propre en 2023. Le Groupe rappelle également sa stratégie d'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise par an.

Confirmation des perspectives de croissance de chiffre d'affaires au 1 er semestre 2023

En termes de volume d'affaires, le Groupe est pénalisé par des comparables très élevés (sur la marque Roche Bobois, le mois de janvier 2022 était à +42,5% par rapport à janvier 2021 et le mois de février 2022 était à +28,9% par rapport à février 2021).

Ainsi, à fin février 2023, l'ensemble des prises de commandes (y compris franchisés) s'élève à 117,5 M€, en recul de 8,7% avec un effet marqué chez les franchisés du marché chinois qui perdent 31% dans le contexte très perturbé de la fin de la politique zéro-Covid.

Les magasins en propre affichent un volume d'affaires de 67,3 M€, un recul de -6,0% à fin février 2023 par rapport à la même période en 2022 (de -5,4% sur le périmètre Roche Bobois seul mais en croissance de +17,6% par rapport à fin février 2021 et +40% par rapport à fin février 2019 pré-covid).

Á noter que ce niveau de volume d'affaires ne tient pas compte de celui réalisé par les 13 magasins franchisés en France sur les enseignes Roche Bobois et Cuir Center (qui seront intégrés fin avril 2023), soit 4,3 M€. Ainsi, en intégrant ces magasins franchisés qui vont participer au chiffre d'affaires consolidé de l'année 2023, le volume d'affaires réalisé par les magasins en propre sur les deux enseignes serait de 71,7 M€, stable à périmètre non constant par rapport à fin février 2022.

Enfin, le mois de mars 2023 a démarré dans de bonnes conditions, l'opération commerciale « Les Tentations » en France a été un succès avec des prises de commandes en croissance par rapport à 2022.

Compte-tenu du niveau de portefeuille de commandes [6] (qui était de 170,2 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de +11 M€ à changes courants par rapport à fin 2021) et du rythme de livraisons, le Groupe confirme une nouvelle progression du chiffre d'affaires au 1 er semestre 2023 . Á fin février 2023, le chiffre d'affaires livré [7] est d'ailleurs en croissance au-delà de +10% par rapport à fin février 2022.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 – lundi 24 avril 2023 après bourse

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 31 décembre 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,6 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

[1] EBITDA courant après retraitement des ouvertures de magasins et avant plan d'actions gratuites.

[2] Trésorerie disponible – dettes financières courantes et non courantes

[3] EBITDA courant après retraitement des ouvertures de magasins et avant plan d'actions gratuites.

[4] Trésorerie disponible – dettes financières courantes et non courantes

[5] Cf communiqué du 19 janvier 2023 – Intégration prévue fin avril 2023

[6] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer - Inclus les 3 rachats de franchisés américains - Hors les 13 magasins franchisés France qui seront intégrés au Groupe fin avril 2023

[7] Correspondant aux ventes de marchandises. Le chiffre d'affaires consolidé est constitué des ventes de marchandises + redevances + autres services vendus (commissions fournisseurs et autres ventes de services).

