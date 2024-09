Roche Bobois en net recul après l'abaissement de ses perspectives

(AOF) - Roche Bobois décroche de 6,10% à 4,20 euros au lendemain de la publication de ses résultats au premier semestre qui apparaissent "sous les attentes" aux yeux du bureau d'études TP Icap Midcap. Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme a affiché un résultat net de 8,1 millions d'euros en chute de 58,7%. Son Ebitda, en retrait de 26,6%, s'établit à 36,6 millions d'euros pour une marge à 17,9% contre 22,5% il y a un an. En repli de 7,8%, le chiffre d'affaires ressort à 204,4 millions d'euros dans un "contexte moins porteur pour le marché de l'ameublement".

La trésorerie disponible se maintient à 65,5 millions d'euros, au même niveau que celle du 31 décembre 2023.

"La seule bonne nouvelle de la publication provient de la génération de cash avec une hausse du free cash-flow à 13,7 millions d'euros contre 6,8 millions un an plus tôt grâce essentiellement à un effet besoin en fonds de roulement favorable et une baisse des investissements", relève TP Icap Midcap, qui a dégradé sa recommandation de conserver à vendre avec un objectif de cours ajusté à 39 euros.

Concernant les perspectives, le groupe a réduit ses prévisions au titre de l'exercice 2024. Il vise le retour d'une légère croissance au second semestre "mais qui ne compensera pas la baisse d'activité du premier semestre pour atteindre un chiffre d'affaires de 418 millions d'euros sur l'année, soit 2,7% de moins que ce qui a été réalisé l'an dernier (contre 434 millions d'euros par le consensus).

En juillet dernier, Roche Bobois confirmait viser un chiffre d'affaires équivalent, voire légèrement supérieur à son record de 2023 (429,5 millions d'euros). L'Ebitda devrait lui reculer de 15% à 20% alors que le groupe visait un recul de 5% à 10%.

