Roche Bobois confirme viser un Ebitda 2024 compris entre 72 et 76 millions d'euros

(AOF) - Roche Bobois a déclaré un chiffre d'affaires de 414 millions d'euros sur l'exercice 2024, alors qu'il visait 418 millions d'euros, après un quatrième trimestre en croissance de 3,5%. Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme confirme son objectif d'un Ebitda 2024 compris entre 72 et 76 millions d'euros avec un second semestre plus profitable que le premier. A fin 2024, Roche Bobois dispose d'un portefeuille de commandes à livrer de 134,7 millions d'euros contre 137 millions l'an dernier.

Le groupe s'appuie sur 339 magasins dont 266 magasins Roche Bobois (127 en propre et 139 en franchise) et 73 magasins Cuir Center (22 en propre et 51 en franchise).

Roche Bobois publiera ses résultats annuels 2024 le 26 mars prochain (après bourse).

