ROCHE BOBOIS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2025 : 206,6 M EUR (+1,4% À CHNAGES CONSTANTS ET +1,1% À CHANGES COURANTS) - VOLUME D'AFFAIRES DES MAGASINS EN PROPRE COMPARABLE A L'AN DERNIER

Paris, le 22 juillet 2025

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025.

Roche Bobois SA clôture ce 1 er semestre 2025 avec un chiffre d'affaires de 206,6 M€, en légère croissance de +1,1% à changes courants (+1,4% à changes constants compte tenu d'effet change euro/dollar) dans un contexte d'incertitude et d'inerties lors des importations aux Etats-Unis.

Au niveau des prises de commandes, le volume d'affaires des magasins en propre au 30 juin 2025 est en légère croissance de +0,2% par rapport au niveau du 30 juin 2024 (à 183,1 M€) malgré un ralentissement conjoncturel de la dynamique au 2 ème trimestre. Le mois de juin, en particulier, a été affecté par les perturbations politico-économique au Moyen-Orient.

En intégrant les prises de commandes des franchisés, toutes enseignes confondues, le volume d'affaires total est de 293,2 M€ au 30 juin 2025, en léger repli de -2,2% par rapport au 30 juin 2024.

Le Groupe dispose d'un portefeuille de commandes restant à livrer [1] de 133,1 M€ à fin juin 2025 contre 137,5 M€ au 30 juin 2024 (134,7 M€ au 31 décembre 2024).

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchises sur ses deux marques). Le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires avec un décalage de quelques mois selon les pays (3-4 mois en Europe versus 4-6 mois aux États-Unis). Toute évolution positive sur le volume d'affaires des magasins en propre a donc un effet direct sur la progression du chiffre d'affaires à venir.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2024 2025 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux

de change constants (%) 1 er trimestre 94,2 95,2 +1,1% +0,2% 2 ème trimestre 110,2 111,4 +1,0% +2,4% 1 er semestre 204,4 206,6 +1,1% +1,4%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE

Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires de 206,6 M€, en légère hausse de +1,1% à changes courants et +1,4% à changes constants (effet parité euro/dollar).

Le chiffre d'affaires de Roche Bobois France ressort à 58,0 M€, en repli de -4,3% par rapport au 1 er semestre 2024, une évolution similaire à la tendance des prises de commandes sur le début d'année.

La zone Europe (hors France ) se maintient à 51,2 M€ au 1 er semestre 2025 (+0,6% par rapport au 30 juin 2024) avec un deuxième trimestre légèrement meilleur que le premier notamment en Allemagne, Espagne et en Italie.

Le chiffre d'affaires réalisé par la zone Etats-Unis/Canada est de 63,9 M€ au 1 er semestre 2025 en léger repli de

-3,5% à changes courants (-1,9% à changes constants). Cette évolution s'explique surtout par la poursuite d'un ralentissement des livraisons lié aux perturbations douanières aux frontières.

Cuir Center affiche un chiffre d'affaires de 22,0 M€ au 1 er semestre 2025, en hausse de +5,3% par rapport au 1 er semestre 2024. Cette performance a été portée par un bon 2 ème trimestre 2025, avec un chiffre d‘affaires en hausse à deux chiffres (+16,5%) intégrant le rattrapage des retards de livraisons du 1 er trimestre 2025 (pour

1 M€).

Enfin, la zone Overseas poursuit sa forte croissance grâce à l'intégration de la Chine (contribution de 5,8 M€ sur le semestre) et à la croissance des redevances de franchise. Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 de cette zone est de 9,4 M€ (+149,2% à changes courants et +151,7% à changes constants).

VOLUME D'AFFAIRES

À fin juin 2025, le volume d'affaires des magasins en propre s'élève à 183,1 M€, contre 182,8 M€, en légère hausse de +0,2% (+0,3% à changes constants). L'activité commerciale fait preuve de résistance dans un contexte international défavorable et anxiogène, qui pèse sur la vigueur de la consommation au 2 ème trimestre, en particulier sur le mois de juin. À fin mai 2025, le volume d'affaires des magasins en propre était en croissance de +1,6% par rapport à fin mai 2024, à 161,1 M€, avant un mois de juin en fort repli.

Le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 293,2 M€ contre 299,8 M€ au 1 er semestre 2024, soit une légère baisse de -2,2% (-1,7% à changes constants).

PERSPECTIVES 2025

À fin juin 2025, Roche Bobois dispose d'un portefeuille de commandes restant à livrer [2] de 133,1 M€ contre 137,5 M€ au 30 juin 2024 (134,7 M€ au 31 décembre 2024).

Compte tenu de l'évolution défavorable de la parité euro-dollar et dans un contexte d'incertitudes et d'inerties lors des importations aux Etats-Unis, le Groupe ajuste par prudence ses objectifs 2025 et vise désormais un chiffre d'affaires annuel stable et un EBITDA stable voire en léger repli par rapport à 2024.

Le Groupe rappelle que les hausses de prix réalisées aux Etats-Unis (en février et avril 2025), permettront de limiter l'impact des droits de douanes mis en place pour les produits européens et d'amortir partiellement les variations de change.

Afin de poursuivre le développement du réseau, Roche Bobois a ouvert au 2 ème trimestre un magasin en propre à Herblay (France) et prévoit l'ouverture de deux autres aux États-Unis (en travaux à Austin et Las Vegas). Une autre ouverture en propre est prévue au Luxembourg. Roche Bobois SA rappelle également le transfert du magasin en propre de Londres dans le quartier d'Hampstead (Royaume-Uni) sur un emplacement premium d'ici la fin de l'année.

Roche Bobois poursuit en parallèle son rythme d'ouvertures magasins en franchises de 5 à 10 magasins par an (dont 1 réalisée au 30 juin 2025, à Hyderabad (Inde)).

Après prise en compte des fermetures, Roche Bobois SA compte, au 30 juin 2025, 338 magasins dont 265 magasins Roche Bobois (128 en propre et 137 en franchise) et 73 magasins Cuir Center (22 en propre et 51 en franchise).

Prochain rendez-vous : Résultats du 1 er semestre 2025, le jeudi 11 septembre 2025 après bourse

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) S1

2024 S1

2025 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 60,6 58,0 -4,3% -4,3% Roche Bobois US/Canada 66,2 63,9 -3,5% -1,9% Roche Bobois Europe (hors France) 51,0 51,2 +0,6% -0,3% Roche Bobois autres (overseas) 3,8 9,4 +149,2% +151,7% Cuir Center 20,9 22,0 +5,3% +5,3% Corporate 1,9 2,0 +1,6% +1,6% TOTAL 204,4 206,6 +1,1% +1,4%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires S1 2025 293,2 Volume d'affaires franchisés -110,1 Activité d'intermédiaire logistique Chine 2,7 Impact du rythme des commandes et des livraisons -0,5 Redevances 5,6 Autre services rendus 15,7 Chiffre d'affaires S1 2025 consolidé 206,6

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre « Facteurs de risque » du document d'enregistrement universel.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

[1] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer

[2] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer