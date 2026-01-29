ROCHE BOBOIS : CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 DE 402,5 M EUR , CONFORME AUX ATTENTES - EBITDA ATTENDU TRÈS PROCHE DE L'EXERCICE 2024 (70 À 72 M EUR VS.74 M EUR )

CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 DE 402,5 M€, CONFORME AUX ATTENTES

EBITDA ATTENDU TRÈS PROCHE DE L'EXERCICE 2024 (70 À 72 M€ VS.74 M€)

PROGRESSION DE +10 POINTS DE LA NOTATION EXTRA- FINANCIÈRE

Paris, le 29 janvier 2026

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie un chiffre d'affaires annuel de 402,5 M€ au terme de l'exercice 2025, en léger repli (-2,8 % à changes courants et de -1,3% à changes constants) par rapport à fin 2024, et en ligne avec les attentes et dernières anticipations [1] .

Le Groupe a su faire preuve de résistance sur cet exercice, dans un contexte macroéconomique fragile qui pèse sur la consommation, amplifié par des effets de change défavorables - en particulier en fin d'année. Sur le plan de la rentabilité, Roche Bobois SA anticipe un EBITDA 2025 très proche de celui de 2024, entre 70 à 72 M€ (à comparer à 74 M€ en 2024).

En ce qui concerne le volume d'affaires, les magasins en propre réalisent sur l'ensemble de l'année 2025 des prises de commandes qui atteignent 351,0 M€, en recul limité de -1,2% à changes constants (-2,5% à changes courants) par rapport à fin 2024. En intégrant les prises de commandes des franchisés, toutes enseignes confondues, le volume d'affaires total atteint 563,8 M€ au 31 décembre 2025, soit -2,8% à changes constants (-4,3% à changes courants) par rapport au 31 décembre 2024.

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchises sur ses deux marques). Le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires avec un décalage de 3 à 6 mois environ selon les zones géographiques.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2024 2025 Var.

à change courants (%) Var.

à change constants (%) CA 9 mois 300,6 299,5 -0,4% +0,5% 4 ème trimestre 113,4 103,0 -9,1% -6,4% TOTAL 12 mois 414,0 402,5 -2,8% -1,3%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe

Résilience de l'activité en 2025

Au 4 ème trimestre 2025, Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires de 103,0 M€ à comparer à 113,4 M€ au 4 ème trimestre 2024. Ce repli (-9,1% à changes courants) s'explique par un portefeuille de commandes moins favorables par rapport à fin 2024 et par un fort effet de change (euro/dollar) négatif sur les derniers mois de l'année [2] . À changes constants, le repli est plus limité de -6,4%. À noter que la France est en légère croissance sur le dernier trimestre, sur les deux marques du Groupe (Roche Bobois France à +1,5% et Cuir Center à +2,5%).

À l'issue de cet exercice 2025, Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires annuel de 402,5 M€, conforme à ses attentes, en léger repli de -2,8% à changes courants et de -1,3% à changes constants par rapport à 2024.

Ainsi :

Le chiffre d'affaires de Roche Bobois France s'établit à 107,7 M€ sur l'année 2025, soit -3,3% par rapport à l'année 2024 dans un contexte d'instabilité politique et économique défavorable à l'achat de mobilier.

s'établit à 107,7 M€ sur l'année 2025, soit -3,3% par rapport à l'année 2024 dans un contexte d'instabilité politique et économique défavorable à l'achat de mobilier. Le chiffre d'affaires de la zone États-Unis/Canada ressort à 128,5 M€ (-8,7 % à changes courants et -4,6% à changes constants). Les ajustements tarifaires mis en place aux États-Unis/Canada ont permis d'absorber les droits de douanes et ont compensé partiellement l'impact du change.

ressort à 128,5 M€ (-8,7 % à changes courants et -4,6% à changes constants). Les ajustements tarifaires mis en place aux États-Unis/Canada ont permis d'absorber les droits de douanes et ont compensé partiellement l'impact du change. La zone Europe (hors France) est stable à 100,8 M€ (-0,5% à changes courants par rapport à 2024), les très bonnes performances de la Suisse et du Portugal ont compensé un certain attentisme au UK notamment.

est stable à 100,8 M€ (-0,5% à changes courants par rapport à 2024), les très bonnes performances de la Suisse et du Portugal ont compensé un certain attentisme au UK notamment. La zone Overseas (qui tient compte des effets en année pleine de l'intégration de la Chine, soit 3 magasins en direct et une activité d'intermédiaire logistique) réalise un chiffre d'affaires de 18,7 M€ au 31 décembre 2025 (+22,0% à changes courants et +25,6% à changes constants par rapport à l'année 2024).

(qui tient compte des effets en année pleine de l'intégration de la Chine, soit 3 magasins en direct et une activité d'intermédiaire logistique) réalise un chiffre d'affaires de 18,7 M€ au 31 décembre 2025 (+22,0% à changes courants et +25,6% à changes constants par rapport à l'année 2024). Enfin, Cuir Center montre une bonne résistance avec une croissance de +4,8% sur la période, s'établissant à

43,2 M€.

Évolution du volume d'affaires des magasins

Au terme de l'exercice 2025, le volume d'affaires global des magasins en propre s'élève à 351,0 M€, en repli limité de -1,2% à changes constants (-2,5% à changes courants) par rapport à 2024.

La zone États-Unis/Canada , particulièrement mise à l'épreuve en 2025, est à l'équilibre à changes constants (-0,3%) même si les augmentations de prix de vente intervenues en 2025 ne couvrent pas en totalité l'impact du change (-4,1% à changes courants).

En France, le volume d'affaires des magasins en propre de Roche Bobois s'établit à 96,8 M€ sur l'année 2025, soit un repli de -4,0% par rapport 2024. Cuir Center quant à lui est à l'équilibre en prises de commandes par rapport à 2024 (-0,4%).

La zone Europe (hors France) réalise un volume d'affaires de 92,9 M€ fin 2025 (-2,7% à changes courants par rapport à fin 2024). En Chine , les prises de commandes des trois magasins à Pékin et Shanghai représentent 6,5 M€ sur l'année (magasins en propre, hors activité d'intermédiaire logistique [3] ) bénéficiant des effets positifs de leur intégration en année pleine (en 2024, la Chine représentait 3,6 M€).

Au final, le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 563,8 M€ à 2024, en repli de -2,8% à changes constants (-4,3% à changes courants) par rapport à 2024 .

Roche Bobois en hausse de +10 points sur sa performance extra-financière

En 2025, EthiFrance ESG Ratings, agence européenne de référence en matière d'évaluation des performances ESG, a attribué à Roche Bobois une note de 71 sur 100 (sur la base des données 2024), en progression significative de +10 points sur un an , et supérieure au benchmark sectoriel.

Cette amélioration reflète les priorités clairement affirmées du Groupe en matière d'ESG, qui se traduisent par des avancées concrètes et mesurables, en particulier sur les piliers Gouvernance, Parties prenantes et Environnement. Elle confirme la structuration de la démarche ESG du Groupe au cours des dernières années, pleinement intégrée à sa stratégie et à ses processus de décision.

EthiFinance ESG Ratings évalue les entreprises selon un référentiel d'environ 140 critères, répartis en 4 catégories : environnement, ressources humaines (social), parties prenantes externes (social) et gouvernance.

Confirmation des perspectives et poursuite des développements du réseau sur 2026

Sur le plan financier , Roche Bobois SA confirme ses perspectives et anticipe un EBITDA très proche de l'an dernier (entre 70 à 72 M€ en 2025, à comparer à 74 M€ en 2024). À fin décembre 2025, le portefeuille de commandes [4] est de 122,7 M€ contre 134,7 M€ à fin décembre 2024, impacté par l'évolution de la parité euro / dollar sur les prises de commandes américaines et par l'activité commerciale du 4 ème trimestre 2025.

En ce qui concerne les ouvertures de l'exercice 2025, le Groupe a continué à se déployer aux États-Unis/Canada et a ouvert un magasin à Austin (Texas, USA) en octobre 2025 et à Las Vegas (Nevada, USA) en décembre 2025. En France, le Groupe rappelle avoir ouvert un magasin Roche Bobois en propre à Herblay et 1 magasin Cuir Center à Cannes-Mandelieu. Le Groupe a également transféré son showroom historique de Londres vers un nouvel espace plus premium en décembre 2025. En parallèle, ont également été ouverts 5 magasins franchisés sur la période : 2 magasins Cuir Center à Béziers et Strasbourg et 3 magasins Roche Bobois à Hyderabad (Inde), Nanchang (Chine) et Osaka (Japon).

Au total, Roche Bobois SA compte 339 magasins au 31 décembre 2025 dont 263 magasins Roche Bobois (127 en propre et 136 en franchise) et 76 magasins Cuir Center ( 23 en propre et 53 en franchise) [5] .

Sur 2026, le Groupe prévoit l'ouverture d'un nouveau magasin en propre à Aix en Provence (France) et confirme son développement en propre au Luxembourg. En parallèle, le Groupe entend procéder au transfert de deux magasins Roche Bobois vers des emplacements plus premium, celui de Reims (France) et d'Atlanta (USA). Enfin le Groupe poursuivra son rythme d'ouvertures de 5 à 10 franchises par an.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) 2024 2025 Var. à change courants (%) Var. à change constants (%) Roche Bobois France 111,4 107,7 -3,3% -3,3% Roche Bobois US/Canada 140,8 128,5 -8,7% -4,6% Roche Bobois Europe (hors France) 101,4 100,8 -0,5% -0,8% Roche Bobois autres (overseas) 15,4 18,7 +22,0% +25,6% Cuir Center 41,3 43,2 +4,8% +4,8% Corporate 3,8 3,5 -7,5% -7,5% TOTAL 414,0 402,5 -2,8% -1,3%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires 2025 563,8 Volume d'affaires franchisés -212,8 Activité d'intermédiaire logistique Chine +5,8 Impact du rythme des commandes et des livraisons +5,1 Redevances +10,3 Autres services rendus +30,3 Chiffre d'affaires 2025 consolidé 402,5

Déclarations prospectives

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

[1] Cf communiqué du 23 octobre 2025

[2] Taux de clôture de l'exercice 2025 : euro/dollar 1,17. Taux moyen sur l'exercice 2025 : 1,13.

[3] Achat / vente de marchandises aux sous-franchisés chinois

[4] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer

[5] Chiffre net retraité des fermetures de la période