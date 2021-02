ROCHE BOBOIS : CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 : 266,0 M EUR

CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD AU 4ÈME TRIMESTRE : 86,5 M€ (+17,9%)

FORTE ACCÉLÉRATION DU VOLUME D'AFFAIRES1 SUR LA FIN D'ANNÉE (+14,7% sur le dernier trimestre et +111% sur Décembre)



Paris, le 2 février 2021

Le Groupe Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO) clôture son exercice 2020 sur un excellent 4ème trimestre, marqué par la forte croissance de son chiffre d'affaires et de son volume d'affaires malgré les mesures de restriction liées à la crise sanitaire.

Au cours de cette année particulière et inédite, le Groupe a su démontrer la forte résilience de son modèle et la puissance internationale de sa marque. En cumulé, sur l'ensemble de l'année 2020, le volume d'affaires sur les magasins en propre est supérieur à celui enregistré en 2019 : une performance remarquable, compte tenu du contexte pandémique et des fermetures de magasins imposées pendant 2 ou 3 mois dans la plupart des zones géographiques.

Ainsi, en France, les effets de la fermeture imposée des magasins en novembre 2020 ont été rattrapés sur le mois de décembre avec une croissance des prises de commandes sur le mois de +239% par rapport à décembre 2019. Sur l'ensemble des marchés, la croissance de décembre 2020 est de +111% comparé à décembre 2019.

Le Groupe sort ainsi renforcé de cette période et entend poursuivre activement sa stratégie de développement vertueuse au cours des prochains mois.

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchisés). Le volume d'affaires permet de mesurer l'activité des magasins et d'anticiper le chiffre d'affaires des mois à venir.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2019 2020 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) CA 9 mois 201,4 179,6 -10,8% -11,0% T4 73,3 86,5 +17,9% +20,0% TOTAL 274,7 266,0 -3,2% -2,8%

Le chiffre d'affaires 2020 par zones géographiques est disponible en annexe







Évolution du chiffre d'affaires (livraisons des magasins en propres, redevances et commissions) :

Le Groupe Roche Bobois réalise un excellent 4ème trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020 ressort ainsi, pour le Groupe, à 86,5 M€, soit une croissance très dynamique de +17,9% à changes courants (+20,0% à changes constants), sur l'ensemble des différentes zones géographiques. Cette performance confirme le retour à la croissance observé au 3ème trimestre.

En France, Roche Bobois réalise, au 4 ème trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 27,1 M€ en hausse de +18,0% par rapport au 4 ème trimestre 2019. Cette performance reflète le très bon niveau du volume d'affaires réalisé par les magasins en propre au 3 ème trimestre. En 2020, Roche Bobois, en France, réalise ainsi une performance remarquable, compte tenu du contexte sanitaire avec un chiffre d'affaires annuel à 84,9 M€ soit une hausse de +0,8% par rapport à 2019.

réalise, au 4 trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 27,1 M€ en hausse de +18,0% par rapport au 4 trimestre 2019. Cette performance reflète le très bon niveau du volume d'affaires réalisé par les magasins en propre au 3 trimestre. En 2020, Roche Bobois, en France, réalise ainsi une performance remarquable, compte tenu du contexte sanitaire avec un chiffre d'affaires annuel à 84,9 M€ soit une hausse de +0,8% par rapport à 2019. L'enseigne Cuir Center en France est en croissance dans la continuité du 3 ème trimestre avec un chiffre d'affaires à 10,8 M€ (+21,6% par rapport au 4 ème trimestre 2019). Ce dynamisme de l'enseigne lui permet d'être quasiment stable sur l'année (-0,9%).

est en croissance dans la continuité du 3 trimestre avec un chiffre d'affaires à 10,8 M€ (+21,6% par rapport au 4 trimestre 2019). Ce dynamisme de l'enseigne lui permet d'être quasiment stable sur l'année (-0,9%). Au 4 ème trimestre 2020, la reprise de l'activité de la zone Amérique du Nord (États-Unis/Canada) se confirme avec un chiffre d'affaires de 22,1 M€, soit une hausse de +4,6% par rapport à l'année précédente, grâce notamment au Canada (+34,0% à changes courants). Sur 2020, le recul de l'ensemble de la zone géographique est ainsi réduit à -8,6% à taux de change courants (contre -13,5% sur les 9 premiers mois). À taux de change constants, la baisse est moins marquée à -6,8%. Par ailleurs, le volume d'affaires enregistré est, grâce à une très bonne fin d'exercice, en hausse de +2,3% par rapport à 2019, démontrant la bonne dynamique et résilience de cette zone.

trimestre 2020, la reprise de l'activité de la zone se confirme avec un chiffre d'affaires de 22,1 M€, soit une hausse de +4,6% par rapport à l'année précédente, grâce notamment au Canada (+34,0% à changes courants). Sur 2020, le recul de l'ensemble de la zone géographique est ainsi réduit à -8,6% à taux de change courants (contre -13,5% sur les 9 premiers mois). À taux de change constants, la baisse est moins marquée à -6,8%. Par ailleurs, le volume d'affaires enregistré est, grâce à une très bonne fin d'exercice, en hausse de +2,3% par rapport à 2019, démontrant la bonne dynamique et résilience de cette zone. L'Europe (hors France et hors Royaume-Uni) affiche une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires de +23,7% à changes courants (17,9 M€), tirée par la très bonne dynamique de l'activité en Suisse, en Allemagne et en Italie. Au terme de l'année 2020, le chiffre d'affaires de la zone est en croissance de +3,3%.

(hors France et hors Royaume-Uni) affiche une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires de +23,7% à changes courants (17,9 M€), tirée par la très bonne dynamique de l'activité en Suisse, en Allemagne et en Italie. Au terme de l'année 2020, le chiffre d'affaires de la zone est en croissance de +3,3%. Suite au très bon niveau de commandes enregistré au 3ème trimestre, en particulier sur le mois de septembre (+35%), l'activité au Royaume-Uni se redresse nettement sur ce trimestre avec un chiffre d'affaires de 6,5 M€, en hausse de +8,5% par rapport à celui réalisé au 4ème trimestre 2019. Sur l'année, le recul du chiffre d'affaires est de -17,1%, le pays ayant été fortement impacté par une crise sanitaire particulièrement longue. De plus, l'activité de Roche Bobois se concentre en quasi-totalité à Londres, ville particulièrement éprouvée.

Au final, Roche Bobois SA réalise un chiffre d'affaires en repli limité de -3,2% à taux de changes courants (-2,8% à taux de changes constants) grâce à un exceptionnel dernier trimestre. Les activités de Roche Bobois en France et en Europe (hors France et Royaume-Uni) parviennent à être en progression sur l'année (respectivement +0,8% et +3,3%).







Croissance dynamique du volume d'affaires des magasins en propre2 au 4ème trimestre 2020 (+14,7%)

La très bonne tendance d'activité constatée au 4ème trimestre sur le chiffre d'affaires s'est également constatée sur le volume d'affaires.

Malgré la poursuite des mesures de confinement dans la plupart des zones géographiques, les magasins en propre enregistrent, au 4ème trimestre, un volume d'affaires de 80,2 M€ en hausse de +14,7% par rapport à la même période l'année précédente.

En France, sur le 4ème trimestre, la croissance globale est de +7,0% malgré la fermeture imposée de novembre. Le mois de décembre a été un record historique absolu pour Roche Bobois (+249%) grâce notamment au décalage sur ce mois de l'opération « Les 8 jours exceptionnels ».

Le volume d'affaires enregistré dans la zone Amérique du Nord (États-Unis/Canada) est, grâce à une très bonne fin d'exercice, en hausse de +2,3% par rapport à 2019, démontrant la bonne dynamique et résilience de cette zone. Le portefeuille de commandes restant à livrer au 31 décembre 2020 pour cette zone est ainsi en très forte croissance par rapport à 2019 : +51,5% (46,5 M€ contre 30,7 M€, dont 4,9 M€ liés au rachat des 3 magasins franchisés (San Francisco, Seattle et Portland)).

Toutes zones confondues sur décembre, la croissance est de +119% sur les magasins en propre et de +111% sur l'ensemble du réseau, par rapport au même mois de 2019.

Ce très bon niveau d'activité constaté soutiendra ainsi le chiffre d'affaires livré au début de l'année 2021.

Au terme de cet exercice 2020, sur son réseau de magasins en propre, le Groupe enregistre une croissance de son volume d'affaires à 258,3 M€ au 31 décembre 2020 contre 254,1 M€ au 31 décembre 2019, soit une hausse de +1,7%.

Enfin, sur l'ensemble du réseau du Groupe Roche Bobois (franchises incluses), le volume d'affaires 2020 est en légère baisse à 484,5 M€ (-1,2%). Hors des effets de change, il serait quasi stable par rapport au record de 2019.

Le portefeuille de commandes restant à livrer au 31 décembre 2020 est de 103,5 M€ (contre 79,7 M€ au 31 décembre 2019), soit une augmentation de +30%, qui constituera autant de chiffre d'affaires à livrer et donc à comptabiliser sur les premiers mois de 2021.





Un développement de magasins toujours très soutenu sur 2020

En 2020, le Groupe Roche Bobois a poursuivi, malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, le développement de son réseau de magasins en France et à l'international conformément à son plan de marche pré-Covid-19 :

4 ouvertures en propre en Europe et aux États-Unis : Suisse (Sion) en mai, Portugal (Lisbonne 2) en juin, Allemagne (Cologne) en novembre et États-Unis (Minneapolis) en décembre ;

: Suisse (Sion) en mai, Portugal (Lisbonne 2) en juin, Allemagne (Cologne) en novembre et États-Unis (Minneapolis) en décembre ; 2 réouvertures en Europe (après travaux) : magasins en propre de Bruxelles et de Munich (Munich 2) en septembre ;

(après travaux) : magasins en propre de Bruxelles et de Munich (Munich 2) en septembre ; Rachat de 3 magasins franchisés situés sur la Côte Ouest des États-Unis (San Francisco, Seattle et Portland) en novembre, et signature d'une option unilatérale pour le rachat de 3 magasins supplémentaires (Atlanta, Houston et Dallas), avec un droit d'exercice décalé sur la période de janvier 2022 à juin 2023. À terme, avec l'apport des 6 nouveaux magasins en propre, cette zone géographique deviendrait ainsi le 1 er marché de Roche Bobois tant en termes de revenus que d'EBITDA.

(San Francisco, Seattle et Portland) en novembre, et signature d'une option unilatérale pour le rachat de 3 magasins supplémentaires (Atlanta, Houston et Dallas), avec un droit d'exercice décalé sur la période de janvier 2022 à juin 2023. À terme, avec l'apport des 6 nouveaux magasins en propre, cette zone géographique deviendrait ainsi le 1 marché de Roche Bobois tant en termes de revenus que d'EBITDA. 6 ouvertures en franchises : Allemagne (Augsbourg), Hongrie (Budapest), Turquie (Ankara) et Chine (Wuhan, Dalian et Ningbo).

À fin décembre 2020, le Groupe compte donc 337 magasins (127 en propre) dont 258 Roche Bobois (dont 106 en propre) et 79 Cuir Center (dont 21 en propre).





Perspectives favorables pour le début de l'exercice 2021

Le Groupe poursuit ses ambitions d'ouvertures de magasins avec de nouveaux projets d'ouverture en propre en particulier aux États-Unis et en Europe. L'année 2021 devrait également voir l'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise.

Au vu du très bon niveau de prises de commandes (volume d'affaires) enregistré au 4ème trimestre 2020, le Groupe anticipe une nette croissance de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 soutenue par un effet de base favorable.



Prochain rendez-vous : résultats annuels 2020 - Mercredi 24 mars 2021 avant bourse

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 337 magasins (au 31 décembre 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2020, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s'est élevé à 266,0 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com





ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) 2019 2020 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 84,2 84,9 +0,8% +0,8% Roche Bobois US/Canada 78,3 71,6 -8,6% -6,8% Roche Bobois UK 18,1 15,0 -17,1% -16,0% Roche Bobois autres Europe 50,1 51,7 +3,3% +2,0% Roche Bobois autres (overseas) 5,2 4,3 -16,5% -16,6% Cuir Center 36,0 35,7 -0,9% -0,9% Corporate 2,8 2,9 +0,6% +0,6% TOTAL 274,7 266,0 -3,2% -2,8%







Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires 2020 484,5 Volume d'affaires franchisés -226,2 Volume d'affaires des sociétés mises en équivalence -1,2 Impact du rythme des commandes et des livraisons -21,3 Redevances 9,9 Autres services rendus 20,4 Chiffre d'affaires 2020 consolidé 266,0

1 Prises de commandes HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques

2 Pour mémoire, le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires du Groupe avec un décalage de quelques mois ; les franchisés contribuant par des redevances.