Roche: approbation en Europe dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 08:01









(CercleFinance.com) - Roche indique que la Commission européenne a approuvé son Columvi en association avec la gemcitabine et l'oxaliplatine (GemOx), en tant que premier anticorps bispécifique contre le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) après un traitement initial.



Avec cette approbation, cette combinaison de Columvi est le premier régime d'anticorps bispécifiques disponible pour les personnes atteintes de LDGCB en Europe dont le cancer est réapparu ou pour celles qui n'ont pas répondu au traitement initial.



'Le LDGCB est un cancer agressif avec un risque élevé de progression, ce qui signifie que des traitements urgents et efficaces sont nécessaires pour les personnes qui rechutent ou qui ont une maladie réfractaire', souligne le groupe de santé suisse.



Cette approbation est basée sur l'étude de phase III STARGLO dans laquelle Columvi en association avec la chimiothérapie a montré une réduction de 41% du risque de décès par rapport à MabThera/Rituxan plus chimiothérapie.





