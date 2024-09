Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: ambitions affichées à l'occasion du Pharma Day 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 14:54









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi s'attendre à ce que la trajectoire favorable enregistrée au niveau de ses ventes se poursuive en 2025.



Cette annonce intervient alors que le groupe biopharmaceutique suisse a vu la croissance de son chiffre d'affaires bondir de 9% au deuxième trimestre, au-delà de la croissance moyenne annuelle de 5% signée ces dix dernières années.



A l'occasion de la tenue aujourd'hui à Londres de sa journée 'Pharma Day 2024', le laboratoire s'est fixé comme objectif de lancer 20 médicaments 'transformants' d'ici à 2029 dans des domaines thérapeutiques à lourds enjeux sociétaux.



Le laboratoire a affiché ses priorités dans 11 maladies, dans lesquels il dit aujourd'hui investir du début jusqu'en fin de cycle, à savoir le cancer du sein, le cancer du poumon, les cancers du sang, l'hémophilie, la sclérose en plaque, la maladie d'Alzheimer, les maladies chroniques de l'intestin, la BPCO, l'hypertension oculaire, la DLMA et l'obésité.



Anticipant que la part de la population mondiale en surpoids ou obèse passe de 42% aujourd'hui à 54% en 2035, Roche déclare s'attendre à ce que le marché de l'obésité dépasse le cap des 100 milliards de dollars d'ici 2030.



Concernant le développement de nouveaux médicaments, le groupe dit s'attendre à réduire de 20% à horizon 2030 les coûts de recherche et développement (R&D) de nouveaux produits appelés 'NME' (new molecular entity).



Pour ce qui concerne l'ensemble du processus, c'est-à-dire de l'identification de la nouvelle molécule à la fin des essais cliniques de phase III, l'entreprise vise une baisse de 40% de la durée de développement de ses nouveaux projets d'ici là.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 271,10 CHF Swiss EBS Stocks -0,40%