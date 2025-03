Roche: accord de collaboration avec Zealand Pharma information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir conclu un accord exclusif de collaboration et de licence avec Zealand Pharma pour co-développer et co-commercialiser le pétrélintide en tant que traitement fondamental potentiel pour les personnes en surpoids et obèses.



'L'accord permet une gamme d'options thérapeutiques potentiellement de premier ordre, comme la monothérapie et l'association à dose fixe avec l'actif principal de Roche, CT 388', précise le groupe de santé suisse.



Selon les termes convenus, Zealand Pharma recevra des paiements initiaux de 1,65 milliard de dollars, et sera éligible notamment à des paiements d'étapes de développement pour 1,2 milliard ou basées sur les ventes pour 2,4 milliards.



La finalisation de la transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux autres conditions habituelles. Les parties s'attendent à ce que la transaction soit conclue au deuxième trimestre 2025.





