Roche: a reçu une approbation de la FDA pour le cancer information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir reçu l'approbation de la FDA pour le test VENTANA MET (SP44) RxDx comme premier diagnostic compagnon pour identifier les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules non squameux éligibles au traitement par Emrelis.



L'approbation accélérée par la FDA s'appuie sur les données de l'étude de phase 2 LUMINOSITY, une étude en cours visant à caractériser l'efficacité et l'innocuité d'Emrelis chez les patients atteints de CPNPC NSQ avancé surexprimant la protéine c-Met.



Les résultats de l'étude ont montré que les patients présentant une expression élevée de la protéine c-Met et ayant reçu Emrelis ont présenté un taux de réponse globale (TRG) et une durée de réponse (DDR) de 35 %, avec une médiane de 7,2 mois.



' En identifiant l'expression de la protéine MET au stade approprié du parcours de soins, nous pouvons contribuer à proposer des options thérapeutiques rapides et adaptées, susceptibles d'améliorer l'issue thérapeutique et d'apporter de l'espoir à ceux qui sont confrontés à cette maladie complexe. ' a déclaré Matt Sause, DG de Roche Diagnostics.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 254,700 CHF Swiss EBS Stocks +0,08%