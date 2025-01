Roce Capital s’ouvre à un ancien gérant de DNCA

Cyril Freu vient de rejoindre Roce Capital. Il intègre le comité de direction aux côtés des deux cofondateurs, Matthieu Bordeaux-Groult et Michael Niedzielski.

Le nouveau venu va apporter son soutien stratégique et financier à Roce Capital en participant aux côtés des fondateurs à une augmentation de capital. De plus, il lancera un fonds patrimonial au sein de la société de gestion au second semestre 2025. Pour l’heure, la boutique ne gère qu’un seul fonds d’actions européennes reposant sur une approche fondamentale, Roce Capital.

Cyril Freu a travaillé chez DNCA de 2009 à 2018, où il a conçu et géré une gamme de fonds actions à performance absolue ayant atteint 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, selon un communiqué. Il a été membre du comité de direction et co-directeur de la gestion de DNCA.

Cyril Freu avait débuté sa carrière comme analyste financier chez Ixis Securities. Par la suite, il a évolué vers la gestion actions, tout d’abord en trading fonds propres chez Ixis, puis chez DNCA. Ces dernières années, Cyril Freu était président de Financière Celovisee.

Fondée en 2020 par Matthieu Bordeaux-Groult et Michael Niedzielski, Roce Capital gère 110 millions d’euros d’encours.

Laurence Marchal