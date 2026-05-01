Roblox s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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1er mai - ** L'action Roblox Corp RBLX.N s'effondre de 21,8 % à 43,19 dollars en pré-ouverture après que la plateforme de jeux vidéo a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , indiquant que les nouvelles fonctionnalités de sécurité pèsent sur la croissance du nombre d'utilisateurs

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 7,33 et 7,6 milliards de dollars, en baisse par rapport aux prévisions antérieures de 8,28 à 8,55 milliards de dollars, invoquant une baisse de l'engagement des utilisateurs suite au déploiement de nouvelles fonctionnalités de sécurité

** RBLX prévoit également un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 1,55 et 1,61 milliard de dollars, en deçà des estimations de 1,83 milliard de dollars selon LSEG, et s'attend à une baisse séquentielle du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens au cours du trimestre actuel

** « L'ampleur de la révision à la baisse des prévisions suggère une visibilité limitée, ce qui nous empêche de croire que ces prévisions sont prudentes », déclarent les analystes de Jefferies

** La société indique que les nouvelles fonctionnalités de vérification de l'âge pour les communications ont entraîné une baisse de l'engagement sur la plateforme, ce qui peut avoir un impact sur la viralité du contenu et les notes dans les boutiques d'applications

** Le titre a chuté d'environ 31,8 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 5,3 % pour le S&P 500 .SPX