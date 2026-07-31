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Roblox s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière, les changements apportés à la fonctionnalité « Découverte » pesant sur les dépenses dans l'application
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 17:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, l'action Roblox RBLX.N a plongé de près de 30 %, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée, après que la plateforme de jeux a annoncé une forte baisse prévue de ses réservations, alimentant les craintes que les modifications apportées à son algorithme de recommandation ne pèsent davantage sur les dépenses à court terme.

Si ces pertes se confirment, Roblox est en passe de voir sa capitalisation boursière perdre plus de 10 milliards de dollars, celle-ci s’élevant à environ 34,9 milliards de dollars avant la vague de ventes.

* Roblox a déclaré jeudi avoir remanié son algorithme de recommandation afin de privilégier les jeux offrant une meilleure fidélisation à long terme au détriment des titres "axés sur le profit" et ciblant les dépenses à court terme, ce qui a pesé sur le chiffre d’affaires, les utilisateurs se tournant vers des expériences moins monétisables.

* Ces changements ont conduit le chiffre d’affaires du deuxième trimestre à se situer dans la fourchette basse des prévisions de Roblox, à 1,56 milliard de dollars, les dirigeants avertissant que la faiblesse de la monétisation pourrait persister au cours du trimestre actuel.

* "Les comparaisons s’annoncent plus difficiles en août et septembre, alors même que la monétisation est mise à rude épreuve, en particulier pour les utilisateurs de moins de 13 ans, pour lesquels nous soupçonnons que les parents sont tout simplement moins disposés à dépenser de l’argent de manière purement discrétionnaire en ce moment", ont déclaré les analystes de Wedbush, après avoir abaissé la note du titre à "neutre".

* Roblox prévoit sa première baisse trimestrielle de son chiffre d’affaires depuis quatre ans, tablant sur un recul de 14 % à 18 % en glissement annuel au troisième trimestre, contre des estimations compilées par LSEG faisant état d’une baisse d’environ 8 %.

* Plus tôt cette année, Roblox a dévoilé des comptes adaptés à l’âge et des fonctionnalités de vérification de l’âge qui ajustent les paramètres d’accès à la plateforme et de communication en fonction de l’âge de l’utilisateur, contribuant ainsi à limiter les interactions entre les plus jeunes enfants et les utilisateurs plus âgés.

* Ces changements pesant sur la croissance à court terme, la direction a refusé de fournir des prévisions actualisées pour l’ensemble de l’année concernant le chiffre d’affaires, qui provient des achats en jeu de la monnaie virtuelle "Robux".

* Les investisseurs se préparent également à un marché du jeu vidéo plus concurrentiel d’ici la fin de l’année, le lancement de "Grand Theft Auto VI" de Take-Two devant intensifier la bataille pour l’engagement des joueurs et leurs dépenses discrétionnaires.

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