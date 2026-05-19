Roblox en hausse après l'annonce de son tout premier programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Les actions de la plateforme de jeux vidéo Roblox RBLX.N ont progressé de 4,4 % pour atteindre 46,40 dollars en après-bourse

** RBLX annonce son tout premier programme de rachat d'actions pouvant atteindre 3 milliards de dollars

** Roblox prévoit de racheter jusqu'à 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires au cours des 12 prochains mois

** Le titre a chuté de 45 % depuis le début de l'année