Roblox en baisse ; UBS initie une couverture avec une note "neutre"

3 décembre - ** Les actions de la plateforme de jeux vidéo Roblox RBLX.N chutent de 1,4 % à 92,41 $

** UBS initie une couverture avec une note "neutre"

** Le courtier fixe le PT à 103 $, ce qui implique une hausse de 9,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous considérons également que le déploiement d'outils améliorés de sécurité et de vérification de l'âge à partir de décembre pour les utilisateurs des fonctions de chat est un élément positif à long terme, mais crée un risque de baisse pour les utilisateurs et l'engagement à court terme en raison de frictions potentielles" - UBS

** La note moyenne de 35 analystes est "acheter", leur PT médian est de 150 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, RBLX a progressé de 61,9 % cette année