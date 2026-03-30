Robinhood, SoFi réduisent leurs gains matinaux après un rapport de Reuters sur E*TRADE à la tête de la vente d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars -

** Les actions de la plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O et de la banque fintech SoFi Technologies

SOFI.O réduisent les gains réalisés plus tôt dans la journée pour se négocier respectivement en baisse de 0,7 % à 65,55 $ et de 0,26 % à 15,19 $

** Reuters rapporte que E*TRADE de Morgan Stanley est en pourparlers pour diriger la vente d'actions de l'introduction en bourse de SpaceX aux investisseurs particuliers, selon deux personnes proches du dossier

** Les deux sociétés HOOD et SoFi se sont proposées pour participer à l'opération, mais SpaceX envisage de les écarter complètement, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère privé des négociations

** La société de fonds communs de placement Fidelity est également en lice pour distribuer une partie des actions sur sa plateforme de transactions, a déclaré l'une des personnes

** Robinhood, Morgan Stanley, SoFi et Fidelity ont refusé de commenter, tandis que SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire

** Morgan Stanley a acquis E*Trade pour 13 milliards de dollars en 2020, ce qui en fait l'une des plus grandes acquisitions jamais réalisées par la banque