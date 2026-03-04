 Aller au contenu principal
Robinhood reprend du poil de la bête alors que le bitcoin dépasse les 70 000 dollars
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de la plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O ont augmenté de 5% à 79,87 $ avant le marché alors que le bitcoin BTC= dépasse les 70 000 $ pour la première fois depuis la mi-février

** La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté de 5,8% à 72 005,96 $, un sommet de plus de trois semaines; l'éther

ETH= a augmenté de 5,3% à 2 073,43 $ ** Les actions de HOOD ont chuté d'environ 9 % le 11 février après que le chiffre d'affaires de la société pour le quatrième trimestre ait manqué le consensus alors que le trimestre turbulent pour les actifs numériques a pesé sur ses revenus de négoce de crypto-monnaies

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a baissé de 33% depuis le début de l'année

** Sur 26 analystes couvrant le titre, 22 le considèrent comme "achat fort" ou "achat", 3 le considèrent comme "maintien" et 1 recommande "vente"; PT médian de 125,28 $ implique une hausse de 65% par rapport à la dernière clôture ** Pendant ce temps, d'autres actions liées aux crypto-monnaies ont également progressé avant la cloche, y compris l'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O et le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , tous deux en hausse de >7%

