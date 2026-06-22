Robinhood recule après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars

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22 juin - ** L'action HOOD.O de la plateforme de trading grand public Robinhood recule de 2,6% à 105,33 dollars avant l'ouverture du marché ce lundi, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société basée à Menlo Park, en Californie, procède à une offre privée d'obligations convertibles d' d'un montant de 2 milliards de dollars, arrivant à échéance le 1er octobre 2029

** Elle a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour financer des investissements dans la croissance organique, d’éventuelles acquisitions et/ou des dépenses d’investissement

** Elle prévoit également d’utiliser environ 300 millions de dollars du produit de l’émission pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations convertibles, ainsi qu’une partie pour financer des opérations de « capped call »

** Jeudi, l’action HOOD a clôturé en hausse de près de 3% à 108,15 dollars, pour une capitalisation boursière d’environ 97,4 milliards de dollars

** À la clôture de jeudi, le titre affichait une baisse de 4,4% depuis le début de l’année, contre une hausse de 9,6% pour l’indice S&P 500 .SPX et de 14% pour le Nasdaq .IXIC

** Sur 26 analystes, 21 attribuent à l'action la recommandation "achat fort" ou "achat", 4 "conserver" et 1 "vendre"; l'objectif de cours médian s'établit à 102,50 dollars, en baisse par rapport aux 121,50 dollars du 22 mars, selon les données de LSEG