Robinhood progresse après qu’Argus a relevé son objectif de cours, dans un contexte de reprise des échanges boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

17 juin - ** L'action de la plateforme de trading grand public Robinhood HOOD.O progresse de10,76 % à 107,11 dollars

** Argus Research relève son objectif de cours sur HOOD de 90 $ à 110 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 13,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage justifie cette révision à la hausse de l'objectif de cours par l’amélioration du contexte de trading et la réduction de 10 % des effectifs

** Elle ajoute: « L’action HOOD a progressé d’environ 35 % depuis l’annonce des résultats du premier trimestre par la société, ce que nous attribuons à un environnement de trading plus volatil lié au conflit avec l’Iran (et à sa résolution potentielle) »

** S'attend à ce que la société reste sur une trajectoire de forte croissance au cours des prochaines années, à mesure qu'elle attire de nouveaux clients de courtage et développe rapidement sa plateforme pour tirer parti des tendances de trading qui suscitent l'intérêt, en particulier auprès d'un public plus jeune

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 10,4 % depuis le début de l'année