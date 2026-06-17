Robinhood progresse après qu’Argus a relevé son objectif de cours dans un contexte de reprise des échanges boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 juin - ** L'action de la plateforme de trading grand public Robinhood HOOD.O a progressé de 5,13% à 101,67 dollars en début de séance
** Argus Research relève son objectif de cours sur HOOD de 90 $ à 110 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 13,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage justifie cette révision à la hausse par l’amélioration du contexte de trading et la réduction de 10% des effectifs
** Il ajoute: "L’action HOOD a progressé d’environ 35% depuis l’annonce des résultats du premier trimestre par la société, ce que nous attribuons à un environnement de trading plus volatil lié au conflit avec l’Iran (et à sa résolution potentielle)"
** S'attend à ce que la société reste sur une trajectoire de forte croissance au cours des prochaines années, à mesure qu'elle attire de nouveaux clients de courtage et développe rapidement sa plateforme pour tirer parti des tendances de trading qui suscitent l'intérêt, en particulier auprès d'un public plus jeune
** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 10,4% depuis le début de l'année
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