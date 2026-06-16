Robinhood prévoit de réduire ses effectifs de 10 % ; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

16 juin - ** L'action de la plateforme de trading grand public Robinhood HOOD.O recule de 1,7 % à 96,44 dollars ** HOOD annonce qu'elle va supprimer environ 10 % de ses effectifs à temps plein et mettre fin aux recrutements en cours ** La société prévoit d'enregistrer des charges de restructuration d'environ 20 millions de dollars liées aux indemnités de licenciement et aux avantages sociaux, ainsi que 8 millions de dollars au titre de la rémunération en actions ** Ces charges seront comptabilisées au deuxième trimestre 2026 ** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 13,2 %