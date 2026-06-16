 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Robinhood prévoit de réduire ses effectifs de 10 % ; son cours de bourse recule
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

16 juin - ** L'action de la plateforme de trading grand public Robinhood HOOD.O recule de 1,7 % à 96,44 dollars ** HOOD annonce qu'elle va supprimer environ 10 % de ses effectifs à temps plein et mettre fin aux recrutements en cours ** La société prévoit d'enregistrer des charges de restructuration d'environ 20 millions de dollars liées aux indemnités de licenciement et aux avantages sociaux, ainsi que 8 millions de dollars au titre de la rémunération en actions ** Ces charges seront comptabilisées au deuxième trimestre 2026 ** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 13,2 %

Valeurs associées

ROBINHOOD MARKETS
95,5500 USD NASDAQ -2,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,87 -5,39%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
SPACEX
212,88 +10,59%
WORLDLINE
13,16 +11,68%
2CRSI
45,78 -8,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank