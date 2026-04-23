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Robinhood obtient l'autorisation de principe d'offrir des services de courtage à Singapour
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Robinhood HOOD.O a déclaré jeudi avoir reçu l'approbation de principe de l'Autorité monétaire de Singapour pour offrir des services de courtage dans la ville-État.

Le feu vert réglementaire permet à la plateforme de trading basée aux États-Unis de commencer à offrir des services comprenant les transactions de titres, de produits dérivés négociés en bourse, la conservation, le financement de produits et les fonds d'investissement collectifs, a déclaré la société dans un communiqué.

Singapour, qui a émergé comme un centre pour la cryptographie en Asie ces dernières années, est le siège de Robinhood pour la région Asie-Pacifique.

La société fintech travaille activement à l'expansion en Asie depuis 2024. En décembre de l'année dernière, elle s'est implantée en Indonésie - l'un des principaux hubs cryptographiques d'Asie du Sud-Est - en acquérant une société de courtage et un négociant d'actifs numériques agréé.

La plateforme sans commission de Robinhood, basée sur une application, est largement reconnue pour avoir perturbé le commerce de détail aux États-Unis en attirant une nouvelle génération d'investisseurs et en changeant la façon dont les Américains s'intéressent aux marchés boursiers.

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