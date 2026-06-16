Robinhood en hausse après avoir annoncé son intention de réduire ses effectifs de 10 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions de la plateforme de trading grand public Robinhood HOOD.O ont progressé de 3,4 % pour atteindre 101,5 dollars avant l'ouverture du marché

** HOOD annonce qu'elle va supprimer environ 10 % de ses effectifs à temps plein et mettre fin aux recrutements en cours

** La société prévoit d'engager des frais de restructuration d'environ 20 millions de dollars liés aux indemnités de licenciement et aux avantages sociaux, ainsi que 8 millions de dollars au titre de la rémunération en actions

** Ces charges seront comptabilisées au deuxième trimestre 2026

** Depuis la dernière clôture, l'action a perdu 13,2 % depuis le début de l'année