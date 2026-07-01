Robinhood élargit son offre de contrats à terme perpétuels en Europe et prévoit de se lancer sur le marché des cryptomonnaies au Royaume-Uni

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Robinhood ( HOOD.O ) a annoncé mercredi son intention de lancer le trading de cryptomonnaies au Royaume-Uni et d'étendre son offre de contrats à terme perpétuels en Europe au-delà des cryptomonnaies.

Voici quelques détails:

* Les investisseurs européens éligibles pourront désormais négocier des contrats à terme perpétuels liés aux matières premières, aux ETF et aux marchés des changes, notamment l’or, l’argent, le pétrole brut et la paire euro-dollar, avec un effet de levier pouvant aller jusqu’à 10 fois et des transactions 24 heures sur 24, a indiqué la société.

* Les contrats à terme perpétuels, communément appelés “perps”, sont des contrats à terme sans date d’expiration qui ont suscité un vif intérêt aux États-Unis après que la CFTC a autorisé en mai leurs transactions sur les bourses nationales.

* Par ailleurs, Robinhood a annoncé son intention de lancer le trading de cryptomonnaies au Royaume-Uni, dans le cadre de sa stratégie visant à mettre en place une plateforme d’investissement tout-en-un pour cette région.

* La société a également lancé Robinhood Earn, un produit de prêt permettant aux utilisateurs américains éligibles de prêter leur stablecoin adossé au dollar, l’USDG, via un portefeuille en auto-garde, avec un rendement annualisé estimé à 7 %.

* Robinhood Earn inclut une assurance contre certaines pertes résultant de cyberattaques ou d’exploits de contrats intelligents, la couverture étant assurée par Lloyd’s of London et RELM.

* La société a également annoncé son entrée sur le marché canadien à la suite de l’acquisition de WonderFi et a indiqué avoir obtenu une licence de services liés aux marchés de capitaux à Singapour.

* La plateforme de trading, qui compte plus de 28 millions de clients dans 38 pays, s’est diversifiée dans d’autres services financiers ces dernières années afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des activités de trading.

* La société a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires lié aux transactions inférieur aux prévisions , dans un contexte de volatilité liée aux cryptomonnaies.