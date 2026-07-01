 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Robinhood élargit son offre de contrats à terme perpétuels en Europe et prévoit de se lancer sur le marché des cryptomonnaies au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 20:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Robinhood ( HOOD.O ) a annoncé mercredi son intention de lancer le trading de cryptomonnaies au Royaume-Uni et d'étendre son offre de contrats à terme perpétuels en Europe au-delà des cryptomonnaies.

Voici quelques détails:

* Les investisseurs européens éligibles pourront désormais négocier des contrats à terme perpétuels liés aux matières premières, aux ETF et aux marchés des changes, notamment l’or, l’argent, le pétrole brut et la paire euro-dollar, avec un effet de levier pouvant aller jusqu’à 10 fois et des transactions 24 heures sur 24, a indiqué la société.

* Les contrats à terme perpétuels, communément appelés “perps”, sont des contrats à terme sans date d’expiration qui ont suscité un vif intérêt aux États-Unis après que la CFTC a autorisé en mai leurs transactions sur les bourses nationales.

* Par ailleurs, Robinhood a annoncé son intention de lancer le trading de cryptomonnaies au Royaume-Uni, dans le cadre de sa stratégie visant à mettre en place une plateforme d’investissement tout-en-un pour cette région.

* La société a également lancé Robinhood Earn, un produit de prêt permettant aux utilisateurs américains éligibles de prêter leur stablecoin adossé au dollar, l’USDG, via un portefeuille en auto-garde, avec un rendement annualisé estimé à 7 %.

* Robinhood Earn inclut une assurance contre certaines pertes résultant de cyberattaques ou d’exploits de contrats intelligents, la couverture étant assurée par Lloyd’s of London et RELM.

* La société a également annoncé son entrée sur le marché canadien à la suite de l’acquisition de WonderFi et a indiqué avoir obtenu une licence de services liés aux marchés de capitaux à Singapour.

* La plateforme de trading, qui compte plus de 28 millions de clients dans 38 pays, s’est diversifiée dans d’autres services financiers ces dernières années afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des activités de trading.

* La société a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires lié aux transactions inférieur aux prévisions , dans un contexte de volatilité liée aux cryptomonnaies.

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

Or
4 065,56 USD Six - Forex 1 +1,42%
ROBINHOOD MARKETS
107,6699 USD NASDAQ +7,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
37,5 +22,23%
CAC 40
8 337,29 -0,79%
ABIVAX
117,5 +1,73%
Pétrole Brent
71,43 -2,04%
TOTALENERGIES
65,92 -3,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank