Robertet vise un chiffre d'affaires entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros à horizon 2030

(AOF) - À l'occasion de son Capital Markets Day ce jeudi à Grasse, Robertet présentera ses ambitions à horizon 2030 Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes entend améliorer son niveau d'Ebitda au-delà de 20% du chiffre d'affaires et stabiliser son retour sur capital employé autour de 16%. Il estime pouvoir atteindre un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros à horizon 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 5 à 7%, portée par une combinaison de croissance organique et d'acquisitions ciblées.

Les quatre divisions du groupe (parfumerie, arômes, matières premières, health & beauty) – contribueront à cette dynamique, avec une accélération attendue pour la division health & beauty, dont le poids dans le chiffre d'affaires devrait doubler d'ici 2030. L'Asie – incluant l'Asie du Nord, du Sud et l'Inde – devrait représenter près d'un quart des revenus à cet horizon.

Le free cash-flow avant acquisitions pourrait atteindre entre 105 et 115 millions d'euros, soutenu par une stricte discipline de coûts et une gestion optimisée du besoin en fonds de roulement.

Enfin, la stratégie d'allocation du capital restera équilibrée, autour de trois priorités : maintenir un haut niveau d'investissements industriels et digitaux, poursuivre une politique ciblée de croissance externe et améliorer graduellement la rémunération des actionnaires, en fonction des résultats et des besoins de financement des projets de croissance.

