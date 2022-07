Robertet, une pépite du marché à un prix raisonnable ?. Crédit photo : https://www.robertet.com/

Robertet (code RBT, site internet https://www.robertet.com/) est l'un des leaders mondiaux des productions de parfums et arômes. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 530 mln d'euros en 2020 dont 200 mln EUR aux USA et 150 mln EUR reste du monde hors Europe. L'activité du groupe Robertet est divisée en quatre branches : les arômes alimentaires (40%) ; les compositions pour les parfums (37%); les produits aromatiques naturels (22%).

C'est une pépite française liée au marchés du luxe (parfums). Les principaux actionnaires de Robertet sont la famille fondatrice Maubert avec 47 %, Firmenich International 21% acquisition annoncée en septembre 2019 (entreprise genevoise de parfums non cotée en bourse) et Givaudan avec 4.7% (autre entreprise genevoise de parfums, dont le principal actionnaire est la Bill et Melinda Gates Foundation).

Le flottant est de 26.7% mais une OPA simplifiée en cours va le réduire (cf. ci-dessous). L'action n'est donc pas très liquide malgré une capitalisation boursière autour de 2 Mds EUR contre 6.7 Mds EUR pour Renault. La société est basée à Grasse. Elle a été fondée en 1850 et est rentrée en bourse en 1992. Elle est toujours dirigée et contrôlée par la famille fondatrice (4e et 5e génération).

Robertet a annoncé le 30 juin 2022 le lancement d'une OPA simplifiée dans le cadre de son programme de rachat, tel qu'autorisé par l'Assemblée générale du 14 juin 2022. L'Offre serait libellée au prix de 885 euros par action, coupon 2021 détaché, et porterait sur un nombre maximum de 225.989 actions Robertet, représentant 9,77 % du capital social de Robertet. L'Offre serait financée sur la trésorerie disponible de Robertet à hauteur de 10 millions d'euros et par la souscription par Robertet d'un crédit bancaire amortissable d'un montant de 190 millions euros d'une maturité de 5 ans.

Sentiment technique : favorable

Robertet a eu une performance annuelle en Bourse de 23.16% depuis 10 ans (soit une performance total de 685% !) contre 7.78% pour l'Euro Stoxx 50 et 20% pour LVMH ou 18.9% pour Givaudan, l'un des plus grand producteurs de parfums et arômes au monde et l'un de ses gros actionnaires.

Nous considérons que d'un point de vue technique le cours de Robertet est en train de tester un support particulièrement important autour de 880 EUR (moyenne mobile un an).

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n’est pas responsable de cette analyse.

La baisse récente nous offrir un point d'entrée attractif. Le cours de Robertet a sous-performé par rapport aux comparables Givaudan et LVMH depuis ses plus hauts de 2019 (montée au capital de Firmenich).

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg n’est pas responsable de cette analyse.





Analyse fondamentale : favorable

La baisse récente de Robertet en bourse nous amène à nous poser la question : les cours actuels sont-ils proches du plancher actuariel de valorisation de cette action de super croissance? Nous avons effectué une analyse rapide de Robertet en gardant cette question à l'esprit.

En 2021, Robertet a renoué avec la croissance avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 606 millions d'Euros, soit une progression de 12,6% (14,8% à taux constant). Ces performances sont nettement supérieures aux prévisions avec un bénéfice en progression de 41% à 71,7 Millions d'Euros.

Robertet dispose de 150 mln d'euros de trésorerie contre 43 mln EUR en 2012. La dette long terme de Robertet est de 52 mln d'euros. Le Free Cash-Flow pour 2020 était de 60 mln EUR. La capitalisation boursière actuelle est autour de 2.2 Mds EUR avec un cours de 885 EUR au 12 juillet 2022.

Suite à la guerre en Ukraine et à la flambée des matières premières, les anticipations de profit pour 2022 ont été fortement révisés à la hausse alors que le cours de l'action a baissé. La croissance des profits (Earning Per Share, EPS) entre 2018 et 2023 est de 22.35 EUR en 2018 à 36 EUR en 2023 soit une hausse autour de 50% des profits en 5 ans (cf. le graphe ci-dessous).

Source : Bloomberg LLP, Bloomberg n’est pas responsable de cette analyse.

Nous allons maintenant comparer les ratios de Robertet avec Givaudan, une des stars de la bourse Suisse et un des leaders mondiaux des parfums et arômes. Le PE de Robertet est de 25.2x contre 32.9x pour Givaudan soit une décote de 24%. L'enterprise value to EBITDA est de 16.5x contre 23.0x pour Givaudan soit une décote de 29%. A cette faible valorisation relative de Robertet par rapport à Givaudan de notre point de vue, certains investisseurs long terme pourraient être intéressés par l'acquisition d'actions Robertet à un prix attractif.

Sentiment GARP d'intelligence artificielle : favorable

La baisse des marchés actions donne des opportunités majeures de « cueillir » des pépites du marché à des prix raisonnables. Robertet fait clairement partie de la classe si exceptionnelle des valeurs « super growth » qui assurent des performances exceptionnelles. Elle en a bien des caractéristiques fondamentales : actionnariat et management familial, secteur économique porteur avec le luxe, barrière à l'entrée majeure garantissant des marges élevées, fortes exportations en dehors de la zone Euro permettant de profiter de la baisse de l'Euro.

Notre indicateur « sentiment intelligence artificielle » de Robertet est croissant. Cet indicateur indique que non seulement l'action Robertet est attractive en termes de valorisation, mais aussi qu'elle mérite d'être dans le « radar screen » des valeurs à surveiller.

Source : Evariste Quant Research

Nous sommes donc à l'achat sur Robertet sur une base « buy and hold » long terme. La croissance structurelle des profits assure un potentiel de performance à long terme élevé sur cette pépite de la bourse de Paris. L'OPA en cours n'est que partielle et offre donc des possibilités de reprise de la hausse des cours à moyen terme.

Disclaimer.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse. Nous attirons l'attention des investisseurs sur le fait que cette valeur n'est pas très liquide (autour de 1.000 actions traités en moyenne par jour sur l'Euronext). Les cours de l'action pourront être impactés par l'OPA en cours.

Méthodologie de cette recherche action

Nous valorisons une action selon trois dimensions via un processus de filtrage « top down » adossé à une analyse fondamentale « bottom up ». Ces dimensions sont

1. Définition d'un Univers d'Investissement GARP (Growth at Real Price) (actions de croissance à prix value)

2. Scoring mensuel d'intelligence artificielle « top down »

3. Validation fondamentale « bottom up ».

1. Notre univers GARP repose sur l'identification d'un univers d'investissement d'actions de croissance long terme via des filtres quantitatifs sélectionnant des valeurs au sein de l'univers investissable (actions France soumises à des contraintes de liquidité).

2. Le scoring intelligence artificielle identifie sur une base mensuelle au sein de cet univers de 100 actions multi caps environ 30 actions long term growth qui sont les plus attractives en termes de valorisation. Le but est d'identifier des actions growth à prix value, c'est-à-dire des actions dont le prix est attractif par rapport à la valeur long terme.

3. Enfin, l'analyse fondamentale finale permet de valider l'ensemble du processus ci-dessus en focalisant l'effort de recherche humain et non pas machine sur des valeurs déjà pré sélectionnées via un empilement de filtres.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.